Les actions des semi-conducteurs devraient surperformer le secteur de la technologie, prédit Oppenheimer

Les actions des semi-conducteurs ont mené le rallye du secteur technologique pour commencer la semaine.

L’ETF de semi-conducteurs SMH, qui suit les principaux fabricants de puces, a augmenté de plus de 2% lundi, dépassant l’ETF de technologie XLK et le S&P 500 plus large.

Ari Wald, responsable de l’analyse technique chez Oppenheimer, a réitéré lundi son optimisme pour les demi-finales.

« Nous sommes optimistes sur l’industrie des semi-conducteurs », a-t-il déclaré à « Trading Nation » de CNBC. « La raison en est que l’industrie corrige à partir d’une position de force – en particulier, l’indice SOX des semi-conducteurs atteint un nouveau sommet par rapport au secteur de la technologie en avril. »