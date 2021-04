Les bénéfices des grandes banques sont sortis et les résultats ont été suffisamment positifs pour apaiser une préoccupation concernant leurs évaluations, a déclaré jeudi Jim Cramer de CNBC.

Les actions de grandes institutions financières comme JPMorgan Chase et Wells Fargo ont bondi depuis l’été dernier, dépassant de loin le marché.

Cramer, lui-même ancien de la boutique d’investissement de Goldman Sachs, a déclaré que leurs chiffres trimestriels devaient être suffisamment solides pour soutenir leurs évaluations actuelles.

« Nous avons une chose de moins à craindre maintenant que la saison des résultats commence. Les banques se débrouillent très bien, même si leurs actions ne reflètent pas nécessairement ce fait », a déclaré l’animateur de « Mad Money ».

JP Morgan, Goldman et Wells Fargo ont tous publié des résultats mercredi, suivis le lendemain par Citigroup et Bank of America. Bien que chaque société ait affiché des battements de haut et de bas au premier trimestre de cette année, leurs transactions boursières ont divergé à la suite de leurs rapports.

Après avoir examiné les rapports, Cramer a doublé sa conviction que les banques valent la peine d’être derrière.

« Je suis toujours optimiste sur les financières, en particulier les banques d’investissement comme » Goldman Slacks « et le redressement se joue comme Wells Fargo », a-t-il déclaré. « Après ces chiffres, les banques sont devenues bon marché. Croyez-moi, elles ne le resteront pas. »

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la réaction de Cramer aux rapports sur les résultats des cinq géants financiers: