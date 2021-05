Les actions des fabricants de vaccins Covid bascule après que les États-Unis aient déclaré qu’ils soutiendraient les dérogations de brevets

Les actions des fabricants de vaccins Covid ont basculé jeudi après que l’administration Biden a déclaré qu’elle soutiendrait une motion devant l’Organisation mondiale du commerce pour renoncer à la protection par brevet de la technologie d’ARNm utilisée pour réaliser les injections.

Pfizer a chuté jeudi de 5% par rapport à la clôture de mercredi, tandis que Moderna a plongé de près de 12% avant que les deux actions ne récupèrent la plupart de ces pertes. Les entreprises utilisent la même technologie d’ARNm pour réaliser leurs injections. Pfizer, qui fabrique son vaccin Covid-19 avec la société pharmaceutique française BioNTech, a fermé d’environ 1% pour la journée tandis que Moderna a perdu environ 1,4% pour la journée.

L’Afrique du Sud et l’Inde pressent les responsables américains et l’OMC de renoncer temporairement à la protection des brevets afin que les pays en développement puissent produire des vaccins vitaux jusqu’à ce que les dirigeants mondiaux puissent maîtriser la pandémie. Des organisations de défense des droits humains comme Médecins sans frontières, Oxfam et Amnesty International ont toutes signé une lettre soutenant la proposition.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a écrit mercredi soir dans une déclaration soutenant le changement.

« Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent à des mesures extraordinaires », a-t-elle déclaré. « L’Administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins COVID-19. »

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré jeudi aux investisseurs lors d’un appel de résultats qu’il « n’avait pas perdu une minute de sommeil » à cause des nouvelles et a déclaré que les préoccupations des commerçants étaient erronées.

Biden a promis l’année dernière de renoncer «absolument, positivement» aux brevets de vaccins, ce qui pourrait prendre un certain temps à mettre en œuvre.

Les détracteurs de cette décision disent que les pays en développement n’ont pas l’infrastructure disponible pour fabriquer les vaccins, mais d’autres ne sont pas d’accord.

Johnson & Johnson et AstraZeneca utilisent tous deux un adénovirus, un type commun de virus qui provoque généralement des symptômes légers du rhume, pour fabriquer leurs vaccins Covid. Les actions de ces deux sociétés ont peu changé jeudi.

La renonciation aux protections par brevet pourrait prendre des mois, voire des années. Les analystes ont largement ignoré les nouvelles.

« Nous pensons que toute nouvelle opération de fabrication pourrait prendre de 6 à 9 mois pour être mise à l’échelle, ce qui limite effectivement l’impact des autres producteurs. Ainsi, alors que nous nous attendons à une pression sur l’ARNm des gros titres, nous ne voyons pas d’implications pratiques significatives de cette nouvelle », selon les analystes de Morgan Stanley a déclaré jeudi dans une note de recherche.

D’autres analystes de Bank of America notent que « le soutien américain n’est pas la même chose que l’approbation lorsque les décisions de l’OMC nécessitent un consensus, et d’autres membres tels que l’UE, le Royaume-Uni, le Japon et la Suisse s’opposent actuellement à la dérogation à la propriété intellectuelle. »

Angela Merkel, la chancelière allemande, s’est jointe à ces pays jeudi pour s’opposer aux dérogations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’a pas adhéré au plan, affirmant dans un discours qu’elle était « prête à discuter de toute proposition visant à résoudre la crise de manière efficace et pragmatique ».

« Le facteur limitant dans la fabrication de vaccins est la capacité de production et des normes de qualité élevées, pas les brevets », a déclaré une porte-parole de Merkel dans un communiqué.

Les analystes de Bank of America ont également cité «les obstacles au développement de vaccins, notamment l’approvisionnement en matières premières, le développement du savoir-faire de fabrication et technique».

Pfizer et Moderna ont déjà des plans en cours pour produire des milliards de doses dans l’intervalle, laissant essentiellement tous les concurrents loin derrière dans le processus de fabrication.