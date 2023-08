Les actions des constructeurs de maisons chutent alors que le marché immobilier britannique s’affaiblit – les affaires en direct

il y a 27 min 04.11 HAE

Tout ne va pas non plus pour le mieux sur le marché du logement en Allemagne.

Environ 10,5% des entreprises de construction allemandes ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières le mois dernier, soit le double du nombre de difficultés signalées il y a un an, selon l’institut économique Ifo.

Son enquête a montré que le ralentissement du secteur de la construction résidentielle en Allemagne s’est intensifié en juillet, le nombre d’entreprises se plaignant d’un manque de commandes atteignant 40,3 %. C’est en hausse par rapport à 34,5 % en juin et à seulement 10,8 % un an plus tôt.

Près de 19 % des entreprises de construction ont également signalé des commandes annulées, ce qui était bien supérieur à la moyenne à long terme de 3,1 %.

Klaus Wolrabe, responsable des enquêtes chez Ifo, a averti :