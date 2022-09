Les actions des compagnies de croisière chutent après que la hausse des taux de la Fed suscite des inquiétudes concernant la dette et la récession

Les actions de Carnival, Norwegian et Royal Caribbean ont chuté cette semaine après que la Réserve fédérale a de nouveau relevé les taux, suscitant des inquiétudes quant à l’énorme endettement des compagnies de croisière et à leur capacité à se redresser dans un ralentissement économique plus large.

La baisse des stocks de croisières survient alors que l’industrie s’efforce de se remettre de la pandémie, les réservations augmentant après que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont levé les directives Covid-19 des navires.

actualités liées à l’investissement Achetez ces “favoris des flux de trésorerie disponibles” alors que le S&P 500 se prépare à tester les creux de juin

“Il y a beaucoup d’un pas en avant, un pas en arrière”, a déclaré Patrick Scholes, analyste chez Truist. Il a également noté la dette accumulée par les compagnies de croisière pendant que leurs navires étaient ancrés pendant la pandémie.

Au 1er septembre, Truist estime que Carnival détient 35 milliards de dollars de dettes, Royal Caribbean 25 milliards de dollars et Norwegian 14 milliards de dollars. Respectivement, les valeurs des entreprises sur le marché boursier sont d’environ 11,01 milliards de dollars, 11,18 milliards de dollars et 5,61 milliards de dollars.

Les baisses sont survenues lors d’une vente massive sur le marché au sens large, alors que les trois principaux indices ont été battus depuis la décision de la Fed mercredi.

Norwegian, Carnival et Royal Caribbean n’ont pas répondu à la demande de commentaires.

“La raison pour laquelle les actions, à mon avis, ont beaucoup baissé mercredi, c’est parce que vous craigniez que les entreprises n’aient à payer plus pour leur dette”, a déclaré Chris Woronka, analyste à la Deutsche Bank. Les pertes des entreprises ont persisté tout au long de la semaine.

Dans le même temps, Woronka a déclaré que leurs revenus pourraient ne pas se redresser aussi fortement dans un ralentissement économique plus large si les gens dépensaient moins pour les loisirs.

Jeudi, Bloomberg a rapporté que Royal Caribbean utilisera des obligations d’entreprise à haut rendement, ou « junk-bonds », pour aider à refinancer 2 milliards de dollars de dette due l’année prochaine.

Pourtant, certains investisseurs ont été optimistes à l’égard des compagnies de croisières endettées. Plus tôt ce mois-ci, l’analyste de Stifel, Steven Wieczynski, a réitéré une note d’achat pour Norwegian, notant que les réservations de croisières ont augmenté, en particulier pour les lignes de luxe qui s’adressent aux clients à revenu élevé.

Scholes dit que Norwegian est la mieux placée avec une forte proportion d’options de luxe. Mais entre des charges d’intérêts élevées et des revenus qui se redressent encore, il a déclaré qu’aucune des compagnies de croisière n’était encore “sortie d’affaire”.

Les actions de Carnival ont baissé d’environ 55 % cette année, tandis que les actions norvégiennes ont baissé d’environ 35 % et que Royal Caribbean a chuté d’environ 43 %.