Les actions des compagnies aériennes dégringolent au milieu de la hausse des cas de Covid

Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté lundi en début de séance, car une légère augmentation des cas de Covid-19 a suscité des inquiétudes quant à la reprise économique et a frappé l’un des secteurs les plus étroitement liés à l’assouplissement des restrictions pandémiques particulièrement durement.

American Airlines et United Airlines ont chacune perdu plus de 6% dans les échanges matinaux lundi. Delta Air Lines a perdu plus de 5% et Southwest Airlines a perdu près de 5%. Les chaînes hôtelières Hilton et Marriott ont perdu plus de 3 % et 4 % respectivement.

La demande de voyages a bondi depuis le printemps et les compagnies aériennes Delta et American ont publié la semaine dernière des perspectives optimistes grâce à un bond des réservations. La Transportation Security Administration a contrôlé près de 2,23 millions de personnes dans les aéroports américains dimanche, le plus grand nombre depuis le 28 février 2020, des semaines avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare Covid-19 pandémie.

Mais les inquiétudes concernant la variante delta à propagation rapide de Covid, désormais la souche dominante aux États-Unis, ont largement pesé sur le marché lundi. Les stocks de voyages sensibles au nombre de cas et aux restrictions qui l’accompagnent ont diminué plus que les autres secteurs.

Certaines règles de pandémie reviennent en raison de l’augmentation des cas. Le comté de Los Angeles a rétabli un mandat de masque d’intérieur la semaine dernière, même pour les personnes vaccinées, en raison d’une augmentation des cas de Covid-19 là-bas. Le Southern Nevada Health District, qui couvre Las Vegas, exhorte également tout le monde à porter des masques à l’intérieur à mesure que les cas augmentent dans tout l’État.

Aux États-Unis, les cas ont bondi d’environ 66% au cours de la semaine dernière pour atteindre une moyenne sur sept jours d’environ 32 300 nouveaux cas par jour, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins.