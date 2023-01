Les actions des commandants doivent correspondre aux mots, que l’attaque passe en premier ou non

Toute personne intéressée par les commandants de Washington connaît la philosophie offensive déclarée de Ron Rivera.

Recherchez l’équilibre avec une mentalité de course en premier et un contre-coup de jeu prêt à l’emploi. Certains critiques, en particulier dans les virages favorables aux passes, qualifient cette approche de conservatrice même si les équipes peuvent gagner de cette façon – lorsqu’elles s’engagent dans cette voie.

Les commandants du 8-8-1 ne l’ont pas fait en 2022. Non basé sur leurs choix de personnel à travers l’attaque au-delà de la rédaction du porteur de ballon Brian Robinson.

Pas avec la façon dont ils ont rempli leur ligne offensive. Sans surprise au gré des allées et venues, l’unité est passée d’une force à une passoire. Ce n’est jamais idéal, mais à la limite de la négligence après avoir acquis le quart-arrière Carson Wentz et sa présence nerveuse dans la poche.

Félicitations au front office pour avoir réussi le choix de première ronde avec le receveur large Jahan Dotson. Ils ont également dépensé un projet d’actif précieux à un poste dépendant où deux cibles coûteuses existaient. Des choix de tableau de profondeur curieux au niveau du porteur de ballon et de l’extrémité serrée existaient également. Ainsi, le discours sur le jeu après une deuxième saison consécutive sans séries éliminatoires a conduit certains à mentionner l’histoire révisionniste ou les regards indiscrets.

Rivera ne raconte pas un récit sans preuve. Avec la Caroline et le quart-arrière à double menace Cam Newton, les Panthers se sont classés cinquièmes pour les tentatives de précipitation par match (28,7) pendant neuf saisons sous Rivera. La meilleure séquence de Washington en 2021, une séquence de quatre victoires consécutives, a été menée par un match régulier qui incarnait le penchant complémentaire de l’entraîneur pour le football.

“Je pense que c’est ce que nous devons faire pour gagner des matchs de football”, a déclaré Rivera lors de sa conférence de presse de fin de saison avec le directeur général Martin Mayhew. « Nous devons contrôler ce rythme de jeu. Je crois en un système à deux dos. J’ai eu du succès avec ça, et je crois que nous avons eu un assez bon succès avec ça (à Washington). »

🎙️Avec l’initié des Ravens @jeffzrebiec: Les commandants devraient-ils courir vers Greg Roman pour son poste de coordinateur offensif ? C’est quoi le contrat de Lamar Jackson ? Les sorties potentielles de Dan Snyder et Jackson pourraient-elles remodeler la dynamique Commanders-Ravens?https://t.co/Qf0dvufbDD – Ben Standig (@BenStandig) 23 janvier 2023

Les commandants ont repêché l’affirmatif Robinson au troisième tour. Son travail d’été l’a propulsé dans un rôle de long métrage. À partir de la semaine 6, la première action de Robinson avec plus de 10 courses, deux mois après avoir subi deux blessures par balle, Washington est allé 6-1-1 au cours de ses huit matchs suivants avec une moyenne de près de 36 courses par match.

L’attaque a terminé quatrième pour les tentatives de course (31,65) pour la saison. Combiné avec une défense qui a dominé la ligue en pourcentage de conversion de troisième essai autorisé, les commandants ont contrôlé le rythme du jeu et ont rythmé toutes les équipes cette saison en temps de possession (33:02).

Comme les équipes de basket-ball universitaires qui tentent de traire le chronomètre, les équipes qui visent un rythme plus lent le font parce qu’elles manquent de prouesses offensives. Washington a un large éventail de faiseurs de différence rapides au receveur large et au porteur de ballon. Sans un point d’appui offensif physiquement imposant comme Newton ou une ligne puissante, l’attaque précipitée a gagné du terrain en volume plutôt qu’en efficacité. L’infraction, en particulier dans la zone rouge, était une corvée.

Les commandants étaient 24e en notation (18,9), 25e en efficacité de zone rouge, 27e en points attendus ajoutés (-34,78) et 28e en moyenne par portage (3,98), par TruMedia. Washington faisait partie des cinq équipes à avoir en moyenne moins de 4 verges par course au cours d’une saison au cours de laquelle la NFL établit un record avec 4,5 verges par coursepar Pro Football Reference, et le ratio run-to-pass annuel augmenté.

Les joueurs du calibre de pointe de Newton aident à cacher ou à surmonter les lacunes de l’alignement, du talent ou des appels de jeu. Une partie du plan de Washington pour 2022 impliquait de travailler autour des quarts Wentz et Taylor Heinicke plus que de les présenter. Les commandants l’ont fait sans cette étoile QB singulière ou avaient besoin de forces ailleurs. La ligne a autorisé 48 sacs – neuf en un match – et ces faibles moyennes par rush.

Maintenant, une nouvelle voix d’appel au jeu prendra le relais après le licenciement du coordinateur offensif Scott Turner après trois saisons. Il y a cinq candidats connus, dont l’entraîneur des quarterbacks de Washington, Ken Zampese. Les choix définitifs du personnel incomberont à d’autres.

Les commandants sont sur le point d’interviewer l’entraîneur adjoint des Rams HC / TE Thomas Brown la semaine prochaine pour leur ouverture au CO, confirme une source. Apprenez à connaître le dernier candidat en lisant mon collègue @jourdanrodrigueprofil perspicace de Brown.https://t.co/t58XQw88w4 – Ben Standig (@BenStandig) 20 janvier 2023

La mention persistante en fin de saison et en séries éliminatoires de l’attaque sous-performante de Washington malgré un boisseau de meneurs de jeu a raté le point. Les bonnes à grandes lignes aident les autres positions bien plus que l’inverse.

La ligne offensive n’est pas devenue l’unité la plus faible de l’équipe par accident. Washington a remplacé les gardes partants de 2021 Brandon Scherff, une sélection à cinq reprises du Pro Bowl, et Ereck Flowers par deux joueurs de ligne moins chers, plus lents et âgés, Andrew Norwell et Trai Turner. Le joueur de ligne solitaire repêché, le garde Chris Paul, est sorti du tableau au septième tour.

Utiliser quatre centres en une seule saison n’est pas une façon de traverser la vie. Washington l’a fait pendant des années consécutives. Chase Roullier et Tyler Larsen ont raté 23 matchs combinés et ont terminé la saison où ils ont terminé 2021 : sur réserve blessée. Le tacle droit Sam Cosmi les a rejoints pour un sort avec un pouce cassé. Le choix de deuxième tour de 2021, après la moitié de sa saison recrue avec des blessures, n’a jamais retrouvé sa place de départ stable.

Le tacle gauche Charles Leno a joué tous les clichés cette saison. Bien que solide, personne ne l’a confondu avec un Pro Bowler, ce que la ligne avait chaque saison depuis 2012 jusqu’à ce que Trent Williams et Scherff passent à autre chose.

Les commandants ont risqué d’affronter le polarisant Wentz et son plafond de 28,3 millions de dollars parce qu’ils voulaient un quart-arrière capable d’étirer le terrain lorsque le jeu de course a aspiré la défense. La performance laborieuse de Wentz a fait assumer le coût d’acquisition élevé, y compris deux choix de troisième tour, une expérience ratée – et sans doute une tentative malavisée basée sur cette prédilection apparente pour le jeu de course.

Le Dotson raffiné a rejoint une salle avec Terry McLaurin, qui a ensuite signé une prolongation de 71 millions de dollars sur trois ans, et Curtis Samuel. Compte tenu de l’investissement et du talent, les ensembles à trois récepteurs seraient l’ensemble de base. Les coordinateurs convoitent ces meneurs de jeu pour attraper les passes. C’est le travail principal mais pas la seule exigence.

Selon Pro Football Focus, McLaurin (6-0, 210 livres) et Dotson (5-11, 182) classé parmi les pires receveurs en blocage de course cette saison. McLaurin, une sélection du Pro Bowl 2022, a raté un bloc fondamental sur une 4e et 1 course explosée par la défense des Browns lors d’une défaite de la semaine 16 qui a éliminé Washington de la poursuite des séries éliminatoires.

Samuel (5-11 ans, 195 ans) a accepté un contrat d’agent libre de 34,5 millions de dollars sur trois ans en 2021. PFF a classé Samuel près du bas parmi les récepteurs bloquants entrant en 2021, bien qu’il se soit amélioré selon leurs statistiques cette saison. Les sauvegardes Dyami Brown, une sélection de troisième tour de 2021, et l’agent libre Cam Sims de 2023 sont les meilleurs récepteurs de blocage de la liste.



Même si les entraîneurs ont dit merde, nous allons avec 12 personnes, les commandants n’avaient pas les bouts serrés polyvalents pour effrayer les coordinateurs défensifs.

Le démarreur Logan Thomas, une cible solide de la zone rouge après une opération du LCA, s’est classé dernier dans le blocage de la course parmi 43 bouts serrés avec au moins 400 clichés par PFF. L’ailier rapproché de deuxième année John Bates est le seul véritable «bloqueur» du peloton. Washington a dépensé un choix de cinquième ronde sur Cole Turner, un ancien receveur large. Turner et son compatriote recrue Armani Rogers, qui a joué le quart-arrière à l’université, ont joué le rôle de bloqueurs dans des scénarios limités.

Washington a terminé 28e des réceptions par bouts serrés (60). L’absence de menaces bidirectionnelles au receveur et à l’extrémité serrée a entravé la capacité de Scott Turner à confondre les défenses en concevant des jeux différents à partir de la même formation.

La recherche d’une course intérieure plus stable a commencé avant de rédiger Robinson au troisième tour. Ce scénario signifiait que le coureur de 1 000 verges et ancien receveur universitaire Antonio Gibson deviendrait l’option dans l’espace. C’est pourquoi la décision initiale de laisser l’agent libre porteur de ballon JD McKissic signer avec les Bills était logique.

Ensuite, les commandants ont inversé le champ et signé à nouveau la menace de transmission. Rivera a déclaré plus tard que les entraîneurs avaient construit leur plan autour du style physique de Robinson. McKissic s’est assuré que le troisième arrière de l’équipe serait positionné comme le remplaçant de Gibson plutôt que comme la future option de départ anticipé. Jonathan Williams, un autre arrière bulldozer, n’a reçu qu’un seul portage au cours des trois premiers matchs.

Les décideurs peuvent parler du jeu de course, mais voyons comment ils choisissent d’aider cette intersaison tout en faisant éventuellement face à un budget serré.

Rivera cherchera-t-il à rencontrer l’ancien coordinateur offensif des Ravens, Greg Roman, un stratège réputé du run-game, même si ses attaques ne sont pas nécessairement favorables au receveur? Il devrait le faire s’il est à fond dans l’approche run-first.

Greg Roman est peut-être l’un des plus grands tacticiens de jeux de course que j’ai jamais côtoyés au niveau de la NFL. Les RB et les TE aiment son système parce qu’ils mangent. Les WR le détestent absolument. C’est pourquoi les agents libres WR ne voulaient pas aller ou rester à Baltimore. Il n’a jamais été question de Lamar Jackson. – Robert Griffin III (@RGIII) 19 janvier 2023

Rivera et Mayhew ont reconnu le besoin de joueurs de ligne plus offensifs, avec un clin d’œil à la jeunesse. Vont-ils dépenser deux choix dans les trois ou quatre premiers tours en conséquence? S’ils cherchent une éclaboussure d’agent libre, d’où vient l’espace de plafond s’ils espèrent conserver le plaqueur défensif Daron Payne et d’autres agents libres ?

C’est l’avantage du contrat de quart recrue de Sam Howell. Le choix de cinquième tour de 2022, le principal candidat QB1 malgré un début de carrière, a un salaire de base de 870 000 $. Washington signera un vétéran pour la compétition. Cette allocation budgétaire tombe probablement en dessous de 5 millions de dollars si le plan Howell est sincère à la position la plus cruciale du jeu. Le front office trouvera-t-il suffisamment d’aide pour aider Howell et les autres correctement ?

Thomas (39 réceptions) est une victime potentielle du plafond salarial (5,175 millions de dollars d’économies). Les trois autres bouts serrés combinés pour 21 attrapés et quatre ans d’expérience dans la NFL. Sans Thomas, Washington se concentrerait-il sur les attrapeurs de passes ou sur les bloqueurs ?

Est-il logique de libérer Samuel et de générer 5,8 millions de dollars d’espace de plafond (7,2 millions de dollars de plafond mort) qui peuvent être utilisés sur la ligne offensive ou vers un objectif de départ serré / zone rouge plutôt que de forcer trois ensembles de récepteurs larges dans une course – mentalité de jeu ?

Washington peut ne pas considérer ces questions ci-dessus comme trop problématiques ou considérer d’autres domaines comme une priorité plus élevée. Peut-être que Rivera et Mayhew modifieront leurs plans au moment où ils rencontreront à nouveau les médias. L’année dernière, ils ont terminé la saison en disant que Cole Holcomb n’était pas le futur secondeur central, pour changer de cap quelques semaines plus tard.

Construire une liste gagnante n’est pas simple. Les blessures sont implacables. Les bons choix de personnel peuvent s’éteindre et le rebond de cette balle oblongue pourrait ruiner le plan de match. Par conséquent, même dans le monde du sport, parfois un record final ne raconte pas toute l’histoire. Regardez le plan avant le début des entraînements et des matchs. Le mantra de jeu de course de Rivera a rendu cela plus facile. Nous verrons si les actions épousent l’intention cette fois.

(Photo du haut de Brian Robinson : Scott Taetsch / Getty Images)