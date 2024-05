Les actions des biotechnologies augmentent alors que deux nouvelles infections humaines par la grippe aviaire apparaissent

Les actions des fabricants de vaccins, dont Moderna et BioNTech, ont fortement augmenté mercredi après que l’Australie a signalé son premier cas humain de grippe aviaire H5N1 et que les États-Unis ont détecté un troisième, augmentant les craintes d’une transmission plus large.

Les autorités sanitaires de l’État australien de Victoria ont signalé mercredi un cas de grippe aviaire chez un enfant infecté lors d’un voyage en Inde et qui s’est depuis complètement rétabli. Les autorités sanitaires de l’État du Michigan ont également confirmé avoir détecté un cas de grippe aviaire chez un travailleur laitier exposé à un troupeau de bovins infectés.

La grippe aviaire s’est largement propagée dans les troupeaux de bovins aux États-Unis, ayant été détectée dans neuf États au cours de l’épidémie actuelle. Les deux nouveaux cas humains portent à huit le nombre total d’infections humaines par la grippe aviaire détectées jusqu’à présent cette année dans le monde, mais ils ajoutent aux inquiétudes des responsables de la santé en alerte quant à la propagation d’un autre virus aux populations humaines, un an seulement après la fin officielle du Covid. -19 pandémie.

D’autres signes de transmission de la grippe aviaire se sont avérés une aubaine pour les biotechnologies axées sur les vaccins impliquées dans le déploiement du vaccin contre le Covid-19, dont les cours des actions ont chuté par rapport aux sommets pandémiques, les investisseurs se sont aigris d’eux en raison de la baisse de la demande. Les investisseurs parient que les entreprises seront à nouveau à l’avant-garde de la lutte contre la prochaine pandémie, si elle se matérialise.

Clare Looker, responsable de la santé publique à Victoria, a déclaré que le cas impliquait une souche H5N1 sans rapport avec les épidémies aux États-Unis. Une souche distincte de grippe aviaire H7 a également été détectée dans une ferme d’œufs près de Melbourne, selon les premiers tests de laboratoire. L’Australie était auparavant le seul continent dont les animaux n’avaient pas été touchés par l’épidémie de grippe aviaire.

Looker a déclaré que les efforts de recherche des contacts n’avaient découvert aucun autre cas et a souligné que le risque de transmission ultérieure était faible car il n’y avait aucune preuve de transmission interhumaine.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré mercredi que le cas du Michigan ne modifiait pas l’évaluation de l’agence selon laquelle le risque pour la santé humaine était faible, mais il « souligne l’importance » pour les personnes régulièrement exposées à des animaux infectés de prendre les précautions nécessaires. Le CDC a augmenté les tests de surveillance parmi les travailleurs agricoles.

Les actions de la société allemande CureVac, qui a annoncé le mois dernier un essai préliminaire d’un vaccin contre le H5N1 en collaboration avec GSK, ont augmenté de 18,8 pour cent à 3,91 dollars.

L’action Moderna a augmenté de 13,7 pour cent à 163,33 dollars, après avoir gagné environ 50 pour cent le mois dernier. Moderna a déclaré mercredi qu’elle était en discussion avec le gouvernement américain pour faire progresser son candidat contre la grippe pandémique par le biais d’essais cliniques après avoir terminé un essai à mi-parcours utilisant sa technologie de vaccin à ARNm pour cibler la famille H5 des virus de la grippe, dont la souche H5N1 est une. partie.

La société allemande BioNTech a clôturé en hausse de 11 pour cent à 102,30 $. Novavax, qui a mené des tests précliniques sur des vaccins ciblant trois souches différentes du H5N1, a augmenté de 5,3 pour cent à 15,70 dollars.

Dans une déclaration préparée, Novavax a déclaré au Financial Times que sa plateforme vaccinale « pourrait être un atout intéressant du point de vue de la préparation à une pandémie, car les vaccins contre la grippe aviaire actuellement disponibles produisent une réponse immunitaire limitée ».

La pandémie a constitué une énorme aubaine pour les fabricants de vaccins tels que Moderna et BioNTech, dont le premier produit approuvé était leur vaccin Covid, mais les investisseurs se sont depuis aigris à l’égard du groupe alors que la pandémie a reculé et que la demande de vaccins a diminué.

Les autorités sanitaires américaines disposent d’un stock de vaccins de plusieurs centaines de milliers de doses efficaces contre la grippe aviaire, selon des responsables. Des responsables américains ont également déclaré précédemment que les partenariats existants avec trois fabricants de vaccins – GSK, CSL Seqirus et Sanofi – permettraient d’augmenter la production jusqu’à des millions de doses si une pandémie devait survenir.