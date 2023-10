Regions Financial, un prêteur basé à Birmingham, en Alabama, a enregistré une baisse de 6,5% du revenu net d’intérêts par rapport au trimestre précédent. La banque s’attend également à une nouvelle baisse du NII, avec une baisse de 5% au quatrième trimestre.

Le NII est la différence entre les intérêts que les banques gagnent sur les prêts et ce qu’elles versent sur les dépôts. À mesure que les taux d’intérêt augmentent, les prêteurs sont contraints de payer davantage pour conserver les déposants.

La Réserve fédérale a relevé son taux d’emprunt directeur 11 fois depuis mars 2022, pour un total de 5,25 points de pourcentage, et la banque centrale s’est récemment engagée à maintenir les taux élevés plus longtemps pour lutter contre une inflation obstinément persistante. Des taux plus élevés pourraient entraîner davantage de pertes sur les portefeuilles obligataires des banques et contribuer aux pressions de financement, les institutions étant contraintes de payer des taux plus élevés pour les dépôts.

Comerica, basée à Dallas a émis un avertissement similaire comme les Régions, affirmant que son NII devrait diminuer entre 5% et 6% au quatrième trimestre. La banque a signalé une baisse de 106 millions de dollars d’une année sur l’autre de son NII, à 601 millions de dollars au troisième trimestre.

La société Fifth Third Bancorp, basée à Cincinnati, ressent également la douleur. prévoir un retrait similaire au cours du trimestre à venir.

