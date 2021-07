Les actions des banques régionales offrent une opportunité d’achat, selon les commerçants

L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a chuté de plus de 5% cette semaine, entraîné par une vente massive du marché et mis sous pression par la baisse des rendements obligataires.

« Il y a beaucoup d’activité, les gens utilisent le crédit et je pense que la seconde moitié va être formidable », a déclaré Baruch, ajoutant qu’il avait levé des fonds pour le commerce en vendant des actions de certaines actions à forte croissance.

Il n’était pas seul. Le fondateur et président de Blue Line Capital, Bill Baruch, a déclaré dans la même interview « Trading Nation » qu’il avait ajouté à sa position dans KRE lors de la vente de jeudi.

« Un bon règlement sur la semaine ferait beaucoup pour aider à former un fond à court terme », a déclaré Baruch.

Il surveillait également l’indice directionnel moyen de l’ETF, que les techniciens utilisent pour mesurer la force de la tendance. L’indicateur inversant le cours et augmentant ces dernières semaines pourrait signaler un renversement de tendance à la baisse, a-t-il déclaré.

« Je pense que le KRE [and] le secteur bancaire va très bien performer au second semestre et j’utilise cela comme une opportunité d’achat », a déclaré Baruch.

Divulgation : Baruch détient des actions du SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

Avertissement