Les actions des banques italiennes rebondissent alors que le gouvernement adoucit la taxe sur les bénéfices exceptionnels

Les actions de Finecobank ont ​​récupéré 6% en milieu de matinée mercredi, tandis qu’Unicredit et BPER Banca ont toutes deux augmenté de plus de 4%. Banco BPM et Intesa Sanpaolo ont chacune gagné plus de 3 %.

Les actions de BPER Banca, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Finecobank et UniCredit ont toutes fortement chuté au cours de la séance de mardi, effaçant plus de 9 milliards d’euros de la capitalisation boursière du secteur bancaire italien.

Réalisant qu’il pourrait obtenir les 3 milliards d’euros nécessaires pour lui permettre de réduire les impôts et d’offrir un soutien financier aux titulaires d’hypothèques, le ministère des Finances a alors introduit le plafond – ce qui signifiera un impact négatif nettement inférieur sur les bénéfices de 2023, a déclaré Rania.

« Si nous les appliquions pleinement dans les conditions initiales du gouvernement, nous aurions entre 20 % et 25 % d’impact sur les bénéfices de 2023 pour les petites et moyennes capitalisations, et entre 8 % et 15 % pour les grandes banques », a estimé Rania.

« Avec ces changements, nous parlons maintenant de chiffres moins considérables, plus sous contrôle, nous parlons donc de 10, 12 % d’impact sur les bénéfices des petites et moyennes banques sur les bénéfices de 2023, et de quelque chose qui n’a pas vraiment de sens pour les grandes banques. dans la zone de 3-5%. »

Rania a noté qu’une grande partie de la dynamique baissière de mardi dans les cours des actions des banques était due aux inquiétudes concernant la rémunération des actionnaires, qui attire depuis longtemps les investisseurs à la recherche de rendements constants.

« Le système bancaire italien rapporte en moyenne aux actionnaires un rendement de l’ordre de 11, 12 % si vous incluez les dividendes et les rachats, donc hier, cela a clairement fait l’objet d’un examen minutieux », a-t-il déclaré.

« Après l’ajustement du plafond d’hier soir, la plupart des banques confirment leurs politiques de répartition des actionnaires, en particulier les grandes banques – UniCredit et Intesa. »