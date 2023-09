Les actions de YG chutent suite à l’annonce que Lisa de Blackpink rejette l’offre de renouvellement de contrat

(De gauche à droite) Rosé, Jisoo, Lisa et Jennie de BLACKPINK se produisent sur la scène Coachella lors du Coachella Valley Music and Arts Festival 2023, le 22 avril 2023 à Indio, en Californie.

À l’époque, le média sud-coréen Newsen a rapporté que YG a répondu aux questions en disant que des discussions sur le renouvellement du contrat étaient en cours, mais le média Munhwa Ilbo a rapporté que « on sait que la différence entre les deux parties est assez grande ».

Cela fait suite à des informations publiées plus tôt en juillet selon lesquelles Lisa n’avait « pas été en mesure de trouver un accord » concernant une prolongation de contrat avec l’agence.

La chute du cours de l’action constitue la plus forte baisse sur une journée de YG depuis le 28 septembre 2022.

Blackpink – composé des membres Jisoo, Jennie et Rosé, en plus de Lisa – est l’un des groupes K-pop les plus réussis de YG.

La nouvelle arrive alors que Blackpink termine sa tournée mondiale « Born Pink », dans ce qui a été décrit comme le plus grand tour du monde par un groupe de filles K-pop, attirant environ 1,5 million de personnes dans 41 villes depuis son lancement en octobre 2022.

Blackpink tiendra les deux derniers jours de la tournée les 16 et 17 septembre à Séoul.

Le groupe de quatre membres a fait ses débuts avec YG en août 2016. Comme les groupes de K-pop signent généralement des contrats de sept ans, le contrat de Blackpink devait expirer en août, mais l’agence n’a confirmé aucun renouvellement de contrat avec aucun des membres.