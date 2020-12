Timo Werner a peut-être eu une nuit difficile devant le but contre Leeds United, mais l’Allemand a refusé de le laisser tomber.

La signature estivale de Chelsea du RB Leipzig a été impliquée dans un moment bizarre alors que les Blues étaient 1-0 à Stamford Bridge, alors qu’il détournait d’une manière ou d’une autre un effort qui était apparemment lié au but et sur la barre transversale à bout portant.

C’était le type de raté que certains joueurs mettraient des années à surmonter, mais au crédit de l’Allemand, il a continué à se débrouiller et a été refusé à plusieurs reprises par l’impressionnant jeune gardien de Leeds, Illan Meslier.

En l’occurrence, la faute n’a pas été trop dommageable car Chelsea a continué à gagner 3-1 et à se hisser au sommet de la Premier League avant les matchs de Tottenham et Liverpool dimanche.

L’ancien attaquant des Blues, Patrick Bamford, avait donné l’avantage aux visiteurs en contournant Edouard Mendy pour étourdir les supporters de retour, avant qu’Olivier Giroud ne glisse à la maison pour égaliser, puis Kurt Zouma devance Chelsea en seconde période.

Ensuite, Werner a finalement réussi à faire sa marque dans les dernières étapes du match alors qu’il courait clairement pour Christian Pulisic pour assurer la victoire aux hôtes.

Les mouvements et les niveaux d’énergie de Werner en fin de match ne sont pas passés inaperçus par l’ancien gardien de but de Chelsea et Leeds, Rob Green, qui a couvert le match en tant qu’expert pour Sky Sports.

Au sujet de Werner courant juste devant Frank Lampard avant de lancer le but, il a déclaré: «Vous devez donner crédit à Timo Werner.