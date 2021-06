Les actions de Wendy se rallient à la nouvelle stratégie de trading Reddit, selon Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a déclaré mardi que la foule d’investisseurs de Wall Street Bets faisait appel aux analystes après que le groupe d’investissement en ligne a déclenché une remontée sans méfiance des actions de Wendy.

L’action a atteint un record après avoir été approuvée par le populaire forum Reddit responsable des grands mouvements de GameStop et d’AMC Entertainment cette année.

« Je veux que vous oubliiez les analystes maintenant. La personne en charge de Wendy’s est l’utilisateur de Reddit Chillznda », a déclaré Cramer sur « Mad Money ». « Avec ça [user] et quelques autres messages anonymes favorables, l’action de Wendy explose à la hausse. »

L’action Wendy’s a augmenté de près de 26% pour son meilleur jour de bourse en plus d’un an. L’élan a aidé à pousser d’autres actions de restaurants telles que Wingstop, Domino’s et Shake Shack à la hausse mardi, a-t-il ajouté.

Cramer a noté que l’approbation était une rupture par rapport aux courtes pressions qui ont fait la une des journaux qui ont mis en lumière le groupe d’investisseurs de détail, qui a grandi pendant la pandémie de coronavirus.

Une courte compression se produit lorsque les investisseurs qui parient qu’un cours d’action va baisser sont obligés de couvrir leurs pertes si le prix augmente à la place.

« Maintenant, ils déploient leurs ailes, même dans un favori institutionnel comme Wendy’s avec une position courte très basse », a déclaré Cramer.