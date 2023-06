Les actions de Warner Bros. Discovery augmentent pour la deuxième journée consécutive

Le géant des médias est aux prises avec un lourd endettement résultant de la fusion en 2022 de Warner Bros. et Discovery. La société, qui a terminé le premier trimestre avec une dette de 49,5 milliards de dollars, a été au milieu de diverses initiatives de réduction des coûts telles que des licenciements et des réductions des dépenses de contenu.

Dans un dépôt public, Warner Bros. Discovery a déclaré avoir remboursé environ 1,5 milliard de dollars de dettes sur deux de ses prêts. La société a également annoncé qu’elle avait lancé une offre publique d’achat en espèces de 500 millions de dollars pour acheter tout ou partie de ses billets à taux variable, une partie de sa dette qui porte un taux d’intérêt élevé et arrive à échéance en mars 2024.

Cela a entraîné une réduction de la dette de 2,05 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit environ 1 milliard de dollars de plus que ce que Wells Fargo avait prévu, selon Steven Cahall, analyste de la banque.

L’analyste a noté que Warner Bros. Discovery avait indiqué qu’il aurait environ 930 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au deuxième trimestre, après avoir terminé le premier trimestre avec 2,6 milliards de dollars en espèces.

« Nous prenons la réduction de la dette pour indiquer la confiance de la direction dans la génération de trésorerie et le désendettement en 2023 », a écrit Cahall.

Les dirigeants de Warner Bros. Discovery ont déclaré lors de récents appels aux résultats que la société s’en tenait à son objectif de réduire son ratio dette/EBITDA à moins de quatre fois.

Quel que soit l’argent significatif généré par l’entreprise, il sera probablement utilisé pour rembourser la dette, a déclaré une personne proche du dossier qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement. Les offres publiques, telles que l’offre publique d’achat en espèces annoncée cette semaine, serviront probablement de véhicule pour rembourser la dette, a déclaré la personne.

Warner Bros. Discovery s’est également efforcé de rentabiliser son activité de streaming. Le PDG David Zaslav a récemment déclaré lors d’un appel aux résultats de l’entreprise que l’activité de streaming devrait atteindre la rentabilité aux États-Unis en 2023, un an avant ses attentes. La société a récemment relancé et renommé son service de streaming phare sous le nom de Max, combinant le contenu de HBO et son portefeuille de réseaux de télévision par câble comme Discovery Channel et TLC.

Au cours du premier trimestre, Warner Bros. Discovery avait enregistré un chiffre d’affaires de 10,7 milliards de dollars, ainsi qu’une perte nette de 1,1 milliard de dollars.