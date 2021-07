Les actions de United Airlines bondissent sur des perspectives optimistes sur la demande malgré la variante delta

Les actions de United Airlines ont gagné plus de 4% mercredi matin après que le transporteur ait prévu que le rebond de la demande de voyages se poursuivrait dans les mois à venir.

United a annoncé sa sixième perte trimestrielle consécutive après la fermeture du marché mardi. Mais les pertes de la compagnie aérienne diminuent et le transporteur a déclaré que les réservations avaient continué de s’améliorer, même pour les segments durement touchés comme les voyages d’affaires et les voyages internationaux long-courriers.

Le PDG de United, Scott Kirby, a déclaré mercredi à la « Squawk Box » de CNBC que la variante delta à propagation rapide de Covid-19 n’avait pas affecté les réservations, faisant écho aux commentaires similaires du directeur général de Delta Air Lines la semaine dernière.

Kirby a déclaré que les États-Unis devraient lever l’interdiction d’entrée sur la plupart des citoyens non américains en provenance du Royaume-Uni et de l’Union européenne, restrictions en vigueur depuis mars 2020.

« Nous n’allons pas empêcher la variante delta de venir aux États-Unis en fermant ces frontières parce qu’elle est déjà là », a déclaré Kirby.

United et d’autres compagnies aériennes et agences de voyages ont fait pression à plusieurs reprises sur l’administration Biden pour qu’elle lève les restrictions, mais la haute saison des voyages s’est écoulée sans aucun changement par rapport aux États-Unis. y compris des États-Unis.

Kirby a déclaré qu’il y avait un « élément humain » dans l’interdiction. « Il y a des familles qui ne se sont pas vues depuis 18 mois », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à CNBC que des responsables gouvernementaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’UE, du Mexique et du Canada continuaient de se réunir sur la manière de rouvrir les voyages, mais n’a pas précisé si les autorités étaient proches d’une décision.

Lundi, le Département d’État et les Centers for Disease Control and Prevention ont élevé leurs avertissements sur les voyages au Royaume-Uni au plus haut niveau, disant aux citoyens d’éviter les voyages là-bas.

Les actions d’autres compagnies aériennes ont également augmenté mercredi, poursuivant leur reprise après une forte baisse lundi.

American Airlines et Southwest Airlines, qui publient leurs résultats trimestriels avant l’ouverture du marché jeudi, ont respectivement augmenté de plus de 2% et 3%. Et Delta a augmenté de plus de 2%.