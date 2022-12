Les actions de Tyson Foods glissent aux niveaux les plus bas depuis novembre 2020

Un paquet de poulet Tyson Foods Inc. est arrangé pour une photographie à Tiskelwa, Illinois.

Aliments Tyson a atteint un creux de 52 semaines vendredi au cours d’une troisième journée consécutive, signe que les investisseurs perdent confiance dans l’entreprise dans un contexte de pression croissante sur les marges et de problèmes opérationnels cette année.

L’action du transformateur de produits alimentaires a baissé de plus de 4 % cette semaine pour s’échanger autour de 61 $ par action, son plus bas niveau depuis novembre 2020 et bien en dessous de son sommet de 100,72 $ sur 52 semaines, atteint en février. Le titre est en baisse d’environ 30% en 2022.

La société d’investissement Piper Sandler a déclaré mercredi soir qu’elle devenait “plus prudente” à l’égard de l’entreprise, car ces derniers mois ont vu une compression des marges de l’entreprise en raison de la hausse des coûts d’élevage et de la baisse des prix de détail de la viande.

La baisse des prix du bœuf et du poulet au cours des derniers mois, associée à la hausse des coûts d’alimentation, a exercé une pression accrue sur l’industrie de l’élevage.

Les pénuries de personnel et les problèmes d’éclosion des poussins ont rendu difficile pour Tyson de suivre les commandes, selon un le journal Wall Street rapport en juillet. Tyson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Piper Sandler prévoyait une baisse moyenne des bénéfices sur trois ans de 3,9% de 2023 à 2025. La société maintient une note de «conservation» sur l’action avec un objectif de cours de 68 $ par action.