LONDRES: les actions cotées en Allemagne de Twitter ont chuté de 8% lundi, premier jour de bourse après la suspension définitive du compte du président américain Donald Trump vendredi soir.

La société a déclaré que la suspension du compte de Trump, qui comptait plus de 88 millions d’abonnés, était due au risque de nouvelles violences, à la suite de la prise d’assaut du Capitole américain mercredi.

À 10 h 11 GMT, les actions cotées aux États-Unis de la société de médias sociaux étaient également en baisse de 6,8% à 47,94 $ dans le cadre de la négociation mince avant la commercialisation.

C’était la première fois que Twitter interdisait un chef d’État, déclenchant une controverse mondiale sur l’impact que les géants américains de la technologie peuvent avoir sur la liberté d’expression et la démocratie en général.

Pour le bilan de Twitter lui-même, la décision d’interdire le président américain devrait avoir un impact négatif modéré.

«Attendez-vous à un léger déclin des utilisateurs, bien que l’érosion de l’engagement soit une question plus importante», ont écrit les analystes de Berstein dans une note examinant le problème.

Les groupes d’extrême droite maintiennent une présence en ligne vigoureuse sur les plateformes numériques telles que Parler, Gab, MeWe, Zello et Telegram et pourraient se désengager des médias sociaux traditionnels.

Il pourrait également y avoir des coûts supplémentaires pour Twitter et d’autres, qui cherchent à modérer davantage le contenu téléchargé par leurs utilisateurs.

« La modération incrémentielle peut être la bienvenue, mais elle n’est pas bon marché et pourrait profiter à Facebook qui emploie déjà une armée de modération (environ six fois) plus grande que l’effectif de Twitter », ont déclaré les analystes de Berstein.

Facebook Inc a suspendu le compte de Trump jusqu’à au moins la fin de son mandat présidentiel plus tard ce mois-ci.