Les actions de TuSimple, un développeur de camions autonomes soutenu par Volkswagen et UPS, ont fortement chuté jeudi après son introduction en bourse, ce qui suggère que les investisseurs ont des doutes sur la promesse de l’entreprise de mettre sa technologie sur la route d’ici 2024.

La start-up, basée à San Diego, a levé plus d’un milliard de dollars lors d’une introduction en bourse qui l’a valorisée à près de 8,5 milliards de dollars. Les actions ont commencé à se négocier sur le Nasdaq sous le symbole TSP à 40 $ chacune vers midi, mais ont rapidement chuté jusqu’à 19%.

TuSimple et d’autres entreprises travaillant sur des véhicules autonomes estiment que les camions long-courriers sont particulièrement adaptés à la technologie de conduite autonome. Les itinéraires le long des autoroutes que les camions empruntent de manière répétée sont plus faciles à cartographier et présentent moins de défis que les routes locales, où les systèmes de conduite autonome doivent faire face à des arrêts-et-départs imprévisibles, des piétons et des cyclistes.

La technologie de conduite autonome de TuSimple repose sur plusieurs capteurs, mais est centrée sur des caméras à longue portée, qui, selon elle, peuvent cartographier des objets avec une précision de cinq centimètres et voir jusqu’à 1000 mètres. L’entreprise dispose d’une flotte d’environ 70 camions, dont 50 aux États-Unis et 20 en Europe et en Asie. À la fin du mois de mars, la société a déclaré qu’elle avait plus de 5700 réservations de véhicules, ce qui nécessite généralement un dépôt de seulement 500 $.