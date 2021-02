Les actions de Tui, IAG et Lufthansa augmentent après le plan britannique de Johnson de mettre fin au verrouillage

LONDRES – Les stocks de voyages européens ont grimpé en flèche mardi matin alors que les clients se sont précipités pour effectuer de nouvelles réservations après que le Royaume-Uni a annoncé son plan en quatre étapes pour mettre fin aux restrictions relatives aux coronavirus.

Les actions de Tui, le groupe de voyage allemand, ont augmenté de près de 7% aux premières heures de négociation en Europe. International Airlines Group, propriétaire de British Airways et d’Iberia, a également grimpé de plus de 6% et les actions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa ont bondi de plus de 4%.

Le secteur a été fortement touché par les restrictions des coronavirus, les gens étant déconseillés de voyager à l’étranger et devant faire face à des politiques de quarantaine strictes s’ils le font.

Cependant, lundi après-midi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé son plan en quatre étapes pour lever toutes les restrictions sociales d’ici le 21 juin, ce qui a conduit à une augmentation des nouvelles réservations.

EasyJet a déclaré lundi soir avoir enregistré une augmentation de 337% des réservations de vols au Royaume-Uni et une augmentation de 630% des réservations de vacances après l’annonce du gouvernement. Tui a également déclaré que les réservations avaient augmenté de 500% du jour au lendemain.