Les actions de TSMC augmentent après que la société de Warren Buffett a acheté une participation de 4 milliards de dollars

New Delhi

CNN Affaires

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ont bondi mardi après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé qu’elle avait acheté une participation de 4,1 milliards de dollars dans l’un des plus grands fabricants de puces au monde.

Dans un dossier déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Berkshire Hathaway (BRKA) a déclaré avoir acquis environ 60 millions d’actions de dépôt américaines de TSMC (TSM) au cours des trois mois se terminant en septembre.

Les actions de TSMC ont augmenté de plus de 8 % à Taïwan mardi.

“TSMC accueille tous les investisseurs ayant la propension à acheter et à détenir les actions de TSMC”, a déclaré un porte-parole du fabricant de puces.

TSMC représente environ 90 % des puces informatiques super avancées du monde, fournissant des géants de la technologie comme Apple (AAPL) et Qualcomm (QCOM).

L’achat par Berkshire d’une participation dans le géant taïwanais des puces intervient alors que les tensions entre la Chine et l’île démocratique autogouvernée s’intensifient.

Taïwan a été confrontée à une agression militaire croissante de la part de Pékin ces derniers mois, ce qui a mis en lumière le rôle essentiel qu’elle joue dans l’industrie mondiale de la fabrication de puces.

Les puces semi-conductrices super avancées – comme celles produites par TSMC – sont difficiles à fabriquer en raison du coût élevé de développement et du niveau de connaissances requis, ce qui signifie qu’une grande partie de la production est concentrée chez une poignée de fournisseurs.

L’entreprise – largement surnommée à Taïwan sa “montagne sacrée” – est si importante pour l’île que ses employés peuvent demander à être exemptés de la formation de réserviste militaire, a déclaré le ministère de la Défense.

Les tensions entre Washington et Pékin ont également augmenté ces derniers temps à propos des puces, le président Joe Biden imposant un vaste ensemble de contrôles sur la vente de puces avancées et d’équipements de fabrication de puces aux entreprises chinoises. Les experts craignent que ces contrôles ne fassent passer la course aux armements technologiques entre les États-Unis et la Chine à un tout autre niveau.

Berkshire détient également des participations importantes dans Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron et American Express.

— Eric Cheung a contribué à ce rapport.