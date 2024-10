Les actions de Trump sur les réseaux sociaux font un retour épique à l’approche des élections

New York

CNN

—



La société de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump est en feu à Wall Street. Tout dépend des chances perçues par Trump de reprendre la Maison Blanche.

Jusqu’à tout récemment, Trump Media & Technology Group était en pleine crise. Le cours de son action est tombé à un niveau record de 12,15 dollars le 23 septembre, marquant un effondrement stupéfiant de 82 % par rapport à son sommet.

Mais le propriétaire de Truth Social profite d’un rebond massif de près de 150 % au cours des trois semaines qui ont suivi, faisant plus que doubler le cours de son action. Il a grimpé de près de 50 % la semaine dernière seulement et a encore bondi de 18 % lundi.

Il s’agit d’un revirement remarquable, même pour un titre notoirement volatil qui a été décrit comme un titre mème sous stéroïdes.

Trump Media n’a pas annoncé de flux de revenus soudain ni de nouveau produit flashy qui pourrait expliquer cette décision. Il n’a reçu ni l’aval des analystes de Wall Street, ni celui d’un actionnaire majeur.

Au lieu de cela, le revirement a été alimenté par les probabilités perçues d’une victoire de Trump en novembre. Trump Media a longtemps servi de moyen aux traders de parier sur les élections.

La course à la Maison Blanche reste incroyablement serrée et pourrait encore se dérouler dans un sens ou dans l’autre. Mais les marchés des paris et certains sondages récents ont quelque peu évolué en faveur de Trump.

« C’est vraiment simple. Les gens se rendent compte que si Trump est élu, cette action a le potentiel de faire quelque chose. Et s’il n’est pas élu, cela reviendra probablement à zéro », a déclaré Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management.

Trump est le visage de l’entreprise. Il est l’utilisateur le plus populaire de Truth Social et ses 114,75 millions d’actions en font l’actionnaire dominant.

La valeur de la participation de Trump dans la société a bondi d’environ 1,7 milliard de dollars depuis le 23 septembre pour atteindre 3,4 milliards de dollars.

Jay Ritter, professeur de finance à l’Université de Floride qui étudie les marchés de capitaux depuis quatre décennies, a qualifié de « stupéfiante » la hausse de 100 % enregistrée par Trump Media depuis le 23 septembre.

« Les actions mèmes prospèrent grâce à l’attention, et dans le cas de Trump Media, le prix reflète également les attentes quant à savoir qui remportera les élections de novembre », a déclaré Ritter, soulignant les marchés de paris tels que PredictIt qui montrent que la marge de Harris sur Trump a disparu.

Michael Block, directeur de l’exploitation et co-fondateur d’AgentSmyth, a souligné qu’il y avait de nombreuses activités d’options haussières expirant le 15 novembre, quelques jours seulement après les élections.

« Cela ressemble à un pari sélectif sur une victoire de Trump le jour du scrutin », a déclaré Block. « Les résultats des sondages de Trump s’améliorent et son alliance avec Elon Musk change la donne. »

Malgré la récente hausse, le cours de l’action de Trump Media reste loin de son sommet de mars de 66 dollars. Et la valeur de la participation de Trump est toujours en baisse d’environ 2 milliards de dollars par rapport à ce qu’elle valait brièvement fin mars.

Au-delà de l’élection, le cours de l’action Trump Media a bénéficié du fait que l’ancien président a conservé ses actions. De nombreux investisseurs ont émis l’hypothèse que Trump pourrait se débarrasser de ses actions lorsque les restrictions de blocage empêchant les initiés de vendre seraient caduques. Mais jusqu’à présent, Trump n’a divulgué aucune vente d’actions et il a déclaré publiquement qu’il ne vendrait pas.

« Si Trump gagnait dans les sondages mais que vous étiez convaincu qu’il allait vendre, vous ne verriez certainement pas le mouvement que nous avons vu », a déclaré Tuttle. « Le fait qu’il déclare qu’il ne vendra pas – et qu’en réalité il n’a pas vendu – constitue la toile de fond de la reprise. »

Ritter prévient depuis longtemps que le marché surévalue considérablement Trump Media. Il reste profondément sceptique à l’égard de Trump Media, affirmant que la société ne vaut guère plus que les liquidités figurant dans son bilan, car elle n’a pas démontré qu’elle disposait d’un plan d’affaires pour générer des bénéfices.

« Au cours actuel de l’action, qui est d’environ 25 dollars, l’action est surévaluée d’environ 1 000 % », a déclaré Ritter, « ce qui suggère qu’une baisse de 90 % finira par se produire ».