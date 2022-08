Les actions de Trump SPAC Digital World chutent alors que les actionnaires envisagent de retarder la fusion

Digital World Acquisition Corporation, la société qui envisage de rendre public Trump Media and Technology Group, a vu son cours de bourse chuter lundi alors que les actionnaires envisagent de retarder la fusion et que l’ancien président est confronté à une multitude de problèmes juridiques.

Un dépôt lundi de DWAC a déclaré que le vote pour un délai d’un an s’ouvrirait mardi. La date limite actuelle pour rendre public Trump Media est le 8 septembre. DWAC a averti qu’il pourrait être contraint de liquider si le délai n’est pas prolongé. Une assemblée des actionnaires est prévue le 6 septembre.

Les actions de DWAC ont baissé de plus de 8 % à environ 25 $ lundi, en baisse de 16 % ce mois-ci et nettement en dessous de leur sommet de 2022 d’environ 97 $.

Les représentants du DWAC n’ont pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Trump Media and Technology Group contrôle Truth Social, qui est seraient confrontés à de graves difficultés financières. Une fusion avec DWAC donnerait à la société de Trump accès à des milliards de dollars sur les marchés boursiers cotés en bourse.

L’ancien président a créé Truth Social pour concurrencer Twitter après avoir été banni de la plateforme pour ses tweets concernant l’émeute du Capitole américain du 6 janvier 2021. Ce jour-là, des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment dans le but d’empêcher le Congrès de confirmer la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.

Trump a été au centre d’une enquête criminelle sur le retrait prétendument inapproprié de documents sensibles et secrets de la Maison Blanche. Des agents du FBI ont fouillé le domicile de l’ancien président à Mar-a-Lago au début du mois. Un affidavit justifiant la perquisition indiquait qu’il y avait “des raisons probables de croire que des preuves d’obstruction seront trouvées” à son domicile.

Le DWAC a averti la semaine dernière que les dommages causés à la popularité décroissante de l’ancien président pourraient nuire à l’accord.

La Securities and Exchange Commission ainsi que le ministère de la Justice ont enquêté sur le projet de fusion entre DWAC et Trump Media. Les procureurs fédéraux ont assigné Trump Media à comparaître alors qu’il enquête sur d’éventuelles conversations non divulguées entre le SPAC et les employés de Trump Media qui pourraient avoir enfreint la réglementation sur les valeurs mobilières.

L’ancien président fait face à de multiples enquêtes, y compris une enquête sur une éventuelle ingérence dans le processus de l’élection présidentielle en Géorgie et son rôle dans les événements du 6 janvier 2021.