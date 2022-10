Les actions de Trump SPAC bondissent après que Google Play Store a approuvé Truth Social

Actions de Société d’acquisition du monde numérique ., la société écran sur le point de rendre public Trump Media and Technology Group, a considérablement augmenté après que la plate-forme Truth Social de l’ancien président Donald Trump a été autorisée sur le Google Play Store mercredi.

Les actions de DWAC ont augmenté de plus de 18% jeudi.

Le changement signifie que l’application est désormais disponible sur l’App Store pour les 44 % d’utilisateurs de smartphones aux États-Unis qui ont un appareil Android. Les utilisateurs d’Android pouvaient auparavant accéder à la plate-forme via leur navigateur Web ou en “chargeant latéralement” l’application via le site Web de Truth Social.

L’application avait auparavant été exclue du Google Play Store pour avoir enfreint les directives de Google en matière de modération du contenu généré par les utilisateurs.

“Les applications peuvent être distribuées sur Google Play à condition qu’elles respectent nos directives pour les développeurs, y compris l’obligation de modérer efficacement le contenu généré par les utilisateurs et de supprimer les messages répréhensibles tels que ceux qui incitent à la violence”, a déclaré mercredi un porte-parole de Google.

Truth Social a accepté d’appliquer la modération du contenu et de supprimer et de bloquer les utilisateurs qui publient des messages incitant à la violence, selon Google.

La plate-forme a été fondée par Trump après il a été banni de Twitter en janvier 2021 “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence”, après que des centaines de ses partisans ont attaqué le Capitole américain.

Les actions de DWAC ont chuté début octobre lorsqu’Elon Musk a annoncé qu’il achèterait Twitter. Le milliardaire a précédemment déclaré qu’il rétablirait le compte de Trump. L’ancien président comptait plus de 80 millions d’abonnés sur Twitter, mais il n’en compte qu’environ 4 millions sur Truth Social.

Les investisseurs ont cité ces chiffres anémiques parmi leurs raisons de retirer le financement de la fusion DWAC-Trump Media. La société a perdu 138 millions de dollars sur son investissement privé de 1 milliard de dollars après l’expiration d’une échéance clé en septembre.

DWAC fait actuellement pression pour prolonger la date limite de la fusion, qui est actuellement fixée au 8 décembre. La société a besoin de 65% des actionnaires pour approuver une prolongation d’un an, mais elle n’a jusqu’à présent pas obtenu le soutien adéquat. Sans l’extension ou l’achèvement de la fusion, DWAC serait liquidée le 8 décembre. Le vote des actionnaires a été reporté au 3 novembre.

L’accord fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières liées à des discussions non divulguées entre les sociétés avant l’annonce de la fusion. Un dénonciateur et fondateur du Trump Media and Technology Group, Wiliam Wilkerson, a signalé les violations potentielles à la SEC.

“D’une manière ou d’une autre, cette entreprise va faire faillite”, Wilkerson a récemment déclaré au Miami Herald. “Je ne pense pas que l’entreprise sera approuvée par la SEC.”

Trump Media a déclaré que la société envisageait une action en justice contre la SEC pour avoir retardé l’accord.