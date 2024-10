Les actions de Trump Media ont été interrompues après la chute soudaine des actions de DJT

Commerce de Trump Médias les actions ont été brièvement interrompues mardi en raison de la volatilité, après que le prix des actions du propriétaire de Truth Social ait soudainement plongé.

Les actions ont continué de baisser après la levée de l’arrêt des négociations de cinq minutes à 12 h 47 HE.

Le titre, qui avait augmenté de plus de 13 % plus tôt mardi après-midi, avait brusquement chuté de plus de 6 % au cours de la journée au moment de l’arrêt.

Le cours de l’action a atteint un sommet au cours d’une séance de négociation extrêmement volatile, au cours de laquelle plus de 76 millions d’actions s’étaient échangées à 15 heures, soit plusieurs fois le volume de négociation moyen de la société sur 30 jours.

Cela place la société en bonne voie pour connaître la journée la plus importante pour Trump Media depuis le 15 juillet, la première séance de bourse après que le propriétaire majoritaire de la société, Donald Trump, a survécu de peu à une tentative d’assassinat.