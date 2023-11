Les actions de Trade Desk plongent d’environ 30 % après qu’une société de technologie publicitaire ait publié de faibles prévisions

Les actions de Trade Desk ont ​​plongé d’environ 30 % après les heures d’ouverture jeudi après que la société de technologie publicitaire a publié des prévisions de revenus pour le quatrième trimestre bien en deçà des estimations des analystes.

Les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations. Voici comment l’entreprise a procédé :

Bénéfice par action: 33 cents, ajusté contre 29 cents attendus par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv

33 cents, ajusté contre 29 cents attendus par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv Revenu: 493 millions de dollars contre 487,04 millions de dollars attendus par LSEG

Pour la période de décembre, Trade Desk prévoyait un chiffre d’affaires d’au moins 580 millions de dollars, soit un chiffre inférieur aux 610 millions de dollars attendus par les analystes, selon LSEG.

L’entreprise n’a pas fourni de raison pour expliquer ce manque à gagner.

Trade Desk a déclaré que les ventes du troisième trimestre avaient bondi de 25 % par rapport à 493 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté à 39 millions de dollars, ou 8 cents par action, contre 16 millions de dollars, ou 3 cents, un an plus tôt.

“Cette performance souligne l’importance que les annonceurs accordent à la précision, à l’agilité et à la transparence lorsqu’ils cherchent à maximiser les retours de leurs campagnes”, a déclaré le PDG Jeff Green dans un communiqué.

Le titre est tombé à 53,49 $ lors des échanges prolongés après avoir clôturé jeudi à 76,81 $. Avant le mouvement en dehors des heures normales, les actions étaient en hausse de 71 % sur l’année.

La technologie de Trade Desk aide les marques à atteindre des clients potentiels pertinents sur Internet et a prospéré dans le monde du streaming et de la vidéo en ligne. Alors que la plupart des sociétés indépendantes de technologie publicitaire ont eu du mal à rivaliser avec les systèmes de Google, Trade Desk a bâti une activité évaluée à 38 milliards de dollars avant la publication de ses résultats, en grande partie en aidant les entreprises à déplacer leurs budgets publicitaires de la télévision traditionnelle vers le marché de la télévision connectée.

Meta, Snap et Pinterest ont tous noté un ralentissement du marché de la publicité numérique dans leurs derniers rapports sur les résultats, dû en partie à la guerre entre Israël et le Hamas.

Susan Li, directrice financière de Meta, a déclaré que la société avait élargi ses prévisions en raison de l’imprévisibilité de la crise au Moyen-Orient, tandis que Snap a déclaré qu’elle ne fournirait pas de directives officielles “en raison de la nature imprévisible de la guerre”.

