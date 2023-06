Les actions de Toyota augmentent alors que les actionnaires approuvent le conseil d’administration et la nouvelle stratégie EV

Toyota Les actions ont atteint un sommet de 16 mois mercredi après que les actionnaires ont voté pour conserver Akio Toyoda à la présidence dans le cadre d’une large approbation du conseil d’administration de la société et d’une stratégie renouvelée.

Les actionnaires ont également rejeté les propositions visant à obtenir de plus amples informations sur le lobbying climatique du constructeur automobile japonais, tout en votant en faveur des 10 membres proposés du conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle de la société à Toyota City.

Les actions de Toyota ont augmenté d’environ 4,3 % à 13 heures, heure locale, à 2 276 yens japonais par action – leur plus haut niveau depuis février 2022. Elles ont également surperformé les indices de référence Topix et Nikkei à Tokyo, qui ont tous deux augmenté d’environ 1 % mercredi après-midi. .

Un petit nombre d’investisseurs institutionnels se sont opposés à la reconduction de Toyoda – un petit-fils du fondateur de Toyota Motors – au motif que la stratégie de l’entreprise consistant à se concentrer sur plusieurs fronts pour les véhicules hybrides, à essence et électriques a nui à leur compétitivité.

Les défis sans précédent lancés par les actionnaires de Toyota cette année surviennent alors que les entreprises japonaises subissent une pression croissante pour mieux impliquer leurs actionnaires dans l’amélioration de l’efficacité du capital et de la rentabilité globale.

Avant la réunion, le plus grand constructeur automobile au monde a annoncé mardi qu’il introduirait une gamme complète de véhicules électriques à batterie avec des batteries de « nouvelle génération » à partir de 2026. Celles-ci seront développées et fabriquées par une nouvelle unité EV appelée BEV Factory, qui a été créée en Peut.

Toyota a pour objectif de vendre 1,5 million de véhicules 100 % électriques par an d’ici 2026 et de vendre 3,5 millions de véhicules 100 % électriques par an d’ici 2030.