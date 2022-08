Les actions de Toast pop après que les revenus du deuxième trimestre aient dépassé les estimations

Les actions de Toast ont clôturé en hausse de 8% vendredi après que le fournisseur de logiciels de restauration ait dépassé les estimations de revenus et déclaré que le nombre d’emplacements qu’il dessert avait bondi de 40% au deuxième trimestre.

Toast fournit une technologie qui peut servir de système d’exploitation pour un restaurant sur les canaux de restauration, de plats à emporter et de livraison. Ses produits ont été rapidement adoptés pendant la pandémie alors que les restaurants passaient aux paiements sans contact et se précipitaient pour passer au numérique.

Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 58 % par rapport à il y a un an pour atteindre 675 millions de dollars, dépassant les 651 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv. Toast a également présenté des prévisions optimistes pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices ajustés pour l’ensemble de l’année.

Le rallye des actions de Toast vendredi est le dernier signe d’un possible rebond des actions technologiques qui ont été les plus durement touchées lors de la pâmoison du marché cette année. Toast est toujours en baisse de 42 % en 2022, mais en hausse de 68 % par rapport à son creux atteint en mai.

Le PDG Chris Comparato a déclaré lors de l’appel aux résultats avec les analystes que Toast excelle en aidant les restaurants à devenir plus efficaces avec leurs ventes tout en gérant leurs dépenses. C’est particulièrement important parce que l’industrie est confrontée à une flambée des coûts en raison d’un taux d’inflation élevé depuis 40 ans. Comparato a déclaré que la main-d’œuvre de la restauration est toujours inférieure d’environ 6% à ce qu’elle était avant la pandémie.

“La main-d’œuvre et la nourriture sont les deux dépenses les plus importantes pour les restaurants, et l’environnement actuel a amplifié la pression sur les deux”, a déclaré Comparato. “Nous fournissons aux restaurants une gamme de produits pour automatiser les processus et accroître l’efficacité de leurs flux de travail afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : la nourriture, leurs clients et leurs employés.”

Toast a déclaré que le nombre total d’emplacements qu’il dessert a augmenté d’un record et a atteint 68 000 au cours du trimestre.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que Toast avait montré qu’il pouvait s’exécuter dans un environnement macroéconomique difficile.

“Le portefeuille de produits en expansion semble résonner dans un environnement marqué par la hausse des coûts alimentaires, les pénuries de main-d’œuvre et les défis de la chaîne d’approvisionnement, aidant ainsi les restaurants à numériser et à automatiser leurs opérations”, ont écrit les analystes dans une note jeudi soir.

Les analystes de Needham ont déclaré que les prévisions de Toast montrent que la demande reste forte.

“Nous pensons que TOST est le principal fournisseur de logiciels de restauration et de solutions de paiement et a un potentiel de croissance illimité”, ont-ils écrit dans une note vendredi.

