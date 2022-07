Les actions de Tianqi Lithium chutent d’environ 10 % lors de ses débuts à Hong Kong

“Nous sommes déjà cotés en Chine et c’est déjà une très bonne et grande plate-forme de financement. Mais elle est limitée en Chine”, a déclaré mercredi Frank Ha, directeur exécutif et PDG de Tianqi Lithium, à “Streets Signs Asia” de CNBC.

La société a vendu 164,12 millions d’actions dans sa cotation secondaire à Hong Kong, selon ses documents réglementaires. La vente d’actions met fin à une sécheresse de plusieurs mois pour les grandes offres à Hong Kong, où les fonds levés entre janvier et juin est tombé plus 90 % de l’année précédente.

Ha a déclaré que le marché des véhicules électriques montrait de la vigueur à l’échelle mondiale et ne se limitait pas seulement à la Chine.

“Nous pouvons voir qu’en Europe et ailleurs dans le monde, il y a encore une très forte demande de VE”, a-t-il déclaré. La demande supplémentaire de véhicules électriques au cours des cinq à six prochaines années devrait rester élevée, car de plus en plus de pays s’engagent à devenir neutres en carbone d’ici 2050.

Le sentiment actuel du marché est assez difficile, mais compte tenu des fondamentaux de Tianqi Lithium, le potentiel de bénéfices de la société est meilleur que d’autres étant donné “les prix très élevés du lithium”, a déclaré Dennis Ip, responsable de l’énergie et des services publics chez Daiwa Capital Markets.

“Le cours de l’action Tianqi Lithium est également très influencé par les prix des composés de lithium”, a-t-il déclaré à CNBC mercredi.

“Nous pensons toujours que le prix du lithium restera élevé au second semestre de cette année, mais l’année prochaine sera difficile”, car la demande peut être affectée par l’environnement macroéconomique, a-t-il ajouté.