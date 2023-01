Les actions de Tesla continuent de baisser avec une demande en baisse et des problèmes de logistique

Les actions de Tesla ont commencé 2023 là où elles s’étaient arrêtées l’année dernière, plongeant de plus de 14% mardi en raison des inquiétudes croissantes concernant l’affaiblissement de la demande et les problèmes logistiques qui ont entravé les livraisons du constructeur automobile le plus précieux au monde.

Chute des revenus, problèmes de Tesla et “démission”: le règne sauvage de Musk sur Twitter jusqu’à présent Lire la suite

Autrefois valant plus d’un milliard de dollars, Tesla a perdu plus de 65 % de sa valeur marchande au cours d’une année 2022 tumultueuse. comme Tesla.

La vente est intervenue après que Tesla a manqué les attentes du marché pour les livraisons du quatrième trimestre malgré l’expédition d’un nombre record de véhicules.

L’action de la société a été la moins performante de l’indice de référence S&P 500 mardi, tombant à 105 dollars. Mardi matin, il s’agissait de la deuxième action la plus échangée sur les bourses américaines, avec près de 142 millions d’actions changeant de mains.

Plusieurs analystes de Wall Street ont déclaré qu’ils s’attendaient à une pression accrue sur le titre dans les mois à venir, car il fait face à une concurrence féroce d’autres constructeurs automobiles et à une demande mondiale plus faible.

Au moins quatre courtiers ont réduit leurs objectifs de prix et leurs estimations de bénéfices mardi, soulignant les livraisons manquées et la décision de Tesla d’offrir davantage d’incitations pour stimuler la demande en Chine et aux États-Unis, les deux plus grands marchés automobiles mondiaux.

“La demande globale commence à craquer un peu pour Tesla et la société devra s’ajuster et réduire les prix, en particulier en Chine, qui reste la clé de la croissance”, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Les constructeurs automobiles mondiaux ont lutté ces derniers mois contre une baisse de la demande en Chine, le premier marché automobile mondial où la propagation de Covid-19 a nui à la croissance économique et aux dépenses de consommation.

Tesla y propose des remises importantes ainsi qu’une subvention pour les frais d’assurance.

La performance du constructeur de véhicules électriques en 2022 était parmi les pires de l’indice S&P 500.

«Vous avez tellement de choses qui travaillent contre le stock. L’un est évidemment l’implication de Musk dans Twitter », a déclaré Dennis Dick, analyste de la structure du marché et trader chez Triple D Trading.

La valeur marchande de Tesla a diminué d’environ 400 milliards de dollars depuis que le directeur général Elon Musk a obtenu un financement pour acheter la société de médias sociaux Twitter.

Une partie de cette baisse provient de sa vente d’actions pour financer l’accord de 44 milliards de dollars, tandis que l’action a également perdu en raison des inquiétudes des investisseurs selon lesquelles Musk a été distrait par la société de médias sociaux.

D’une valeur d’environ 332 milliards de dollars aujourd’hui, Tesla est toujours le constructeur automobile le plus précieux au monde, même si sa production ne représente qu’une fraction de celle de rivaux tels que Toyota.

Tesla a livré 405 278 véhicules au quatrième trimestre, en deçà des estimations des analystes de 431 117. Pour l’ensemble de 2022, ses livraisons ont augmenté de 40 %, manquant l’objectif annuel de 50 % de Musk.

Le résultat “s’est fait au prix d’incitations plus élevées, suggérant une baisse des prix et de la marge”, a déclaré la société de courtage JPMorgan dans une note, abaissant son objectif de prix de 25 $ à 125 $.

L’objectif de prix médian de 41 analystes sur l’action était de 250 $, selon les données de Refinitiv, avec le prix le plus bas de 85 $ par Roth Capital Partners.

Le manque à gagner a mis en évidence les obstacles logistiques auxquels est confrontée l’entreprise, connue pour sa ruée vers les livraisons en fin de trimestre. L’écart entre la production et les livraisons s’est creusé à 34 000 véhicules alors que de plus en plus de voitures sont restées bloquées en transit.

Le constructeur automobile prévoit également d’exécuter un calendrier de production réduit en janvier dans son usine de Shanghai, prolongeant la production réduite qu’il a commencée en décembre jusqu’en 2023, a rapporté Reuters.