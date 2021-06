Les actions de Tesla chutent suite à l’annonce d’une forte baisse des ventes en mai en Chine

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 4% à la mi-journée jeudi après un rapport selon lequel les commandes de véhicules de la société ont fortement diminué en Chine au cours du mois de mai.

le Informations, citant une seule source familière avec les données, a écrit que « les commandes nettes mensuelles de Tesla en Chine sont tombées à environ 9 800 en mai, contre plus de 18 000 en avril ». CNBC n’a pas corroboré ce rapport.

L’usine Tesla de Shanghai est censée avoir la capacité de fabriquer environ un demi-million de voitures électriques par an pour des livraisons en Chine et des exportations vers d’autres régions d’Asie et d’Europe.