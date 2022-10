Les actions de Tesla chutent davantage alors qu’elles réduisent le prix des voitures en Chine

Tesla a réduit les prix de départ de ses voitures Model 3 et Model Y jusqu’à 9% en Chine, inversant une tendance à la hausse dans l’industrie au milieu de signes de ralentissement de la demande sur le plus grand marché automobile du monde.

Les baisses de prix, publiées lundi dans les listes sur le site Web chinois du géant des véhicules électriques, sont les premières de Tesla en Chine en 2022, et interviennent après que Tesla a commencé à offrir des incitations limitées aux acheteurs qui ont opté pour l’assurance de Tesla le mois dernier.

Les actions de Tesla (TSLA) ont chuté de près de 4 % dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis suite au rapport sur la baisse des prix de ses voitures en Chine. Les actions sont en baisse de 40% jusqu’à présent cette année jusqu’à la clôture de vendredi.

Les baisses de prix interviennent après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré la semaine dernière qu'”une sorte de récession” était en cours en Chine et en Europe et Tesla a déclaré qu’il manquerait son objectif de livraison de véhicules cette année.

Musk a déclaré aux analystes la semaine dernière que la demande était forte au cours du trimestre en cours et a déclaré qu’il s’attendait à ce que Tesla soit “résistante à la récession”.

China Merchants Bank International (CMBI) a déclaré que les baisses de prix de Tesla soulignaient le risque concurrentiel croissant pour les fabricants de véhicules électriques en Chine, les ventes à l’échelle du secteur devant ralentir jusqu’en 2023.

“Les baisses de prix soulignent la possible guerre des prix sur laquelle nous insistons depuis août”, a déclaré Shi Ji, analyste chez CMBI.

Les données de lundi ont montré que les ventes au détail en Chine avaient augmenté de 2,5 % en septembre, en dessous de la hausse attendue de 3,3 % et moins de la moitié de la croissance de 5,4 % en août.

Les analystes mettent en garde contre une surabondance croissante des stocks de voitures en Chine, où la croissance des ventes d’automobiles a ralenti en septembre, tandis que les ventes de véhicules électriques ont augmenté à leur rythme le plus lent en cinq mois.

Le constructeur automobile américain et plusieurs rivaux chinois ont augmenté leurs prix à plusieurs reprises depuis l’année dernière dans un contexte de hausse des coûts des matières premières. Mais Tesla a également régulièrement ajusté les prix de ses voitures en Chine, y compris des réductions, reflétant les subventions gouvernementales.

Tesla a déclaré à Reuters qu’il ajustait les prix en fonction des coûts. L’utilisation des capacités de sa Gigafactory de Shanghai s’est améliorée, tandis que la chaîne d’approvisionnement reste stable malgré l’impact sur l’économie des strictes restrictions zéro-Covid de la Chine, entraînant une baisse des coûts, a-t-il déclaré.

Le prix de départ de la berline modèle 3 a été réduit à 265 900 yuans (36 727 dollars) contre 279 900 yuans, tandis que celui du véhicule utilitaire sport modèle Y a été réduit à 288 900 yuans contre 316 900 yuans, selon les prix des produits indiqués sur son site Web chinois.

Le prix moyen d’une nouvelle Tesla aux États-Unis, le plus grand marché du fabricant de véhicules électriques, n’a cessé d’augmenter depuis l’année dernière et était d’un peu moins de 70 000 dollars en août, selon la société de recherche Kelley Blue Book.

Tesla a modernisé son usine de Shanghai plus tôt cette année dans le cadre d’un développement qui a porté la capacité de production hebdomadaire de l’usine à environ 22 000 unités contre des niveaux d’environ 17 000 en juin, avait précédemment rapporté Reuters.

Tesla a livré 83 135 véhicules électriques fabriqués en Chine en septembre, soit une augmentation de 8 % par rapport à août, et a établi un record de production pour l’usine de Shanghai depuis le début de la production en décembre 2019.

Les analystes de CMBI ont averti la semaine dernière que 2023 apporterait plus de concurrence au secteur des véhicules électriques, affirmant qu’ils s’attendaient à voir la croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides sur une base combinée tomber en dessous de 50 %.

Tesla est actuellement le troisième fabricant de véhicules électriques le plus vendu en Chine après BYD Motor et SAIC-GM-Wuling GM, et est le seul acteur étranger dans la liste des 15 premiers publiée par la China Passenger Car Association.

CMBI a déclaré qu’il s’attendait à ce que d’autres constructeurs automobiles soient obligés de réduire les prix des voitures électriques à batterie et hybrides rechargeables, à l’instar de Tesla en raison d’une augmentation prévue de la capacité de production l’année prochaine.