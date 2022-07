Les actions de Tesla bondissent sur le rapport du deuxième trimestre mieux que ne le craignaient les analystes

Les actions de Tesla ont bondi de plus de 7% jeudi, un jour après que le constructeur de voitures électriques a publié des résultats du deuxième trimestre meilleurs que ne le craignaient les analystes.

Tesla a annoncé mercredi après la cloche que son bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre était de 2,27 dollars, supérieur aux 1,81 dollars attendus, selon Refinitiv. Alors que les revenus de l’entreprise ont augmenté de 42 % d’une année sur l’autre, les marges automobiles ont diminué en raison de l’inflation et de la concurrence accrue pour les composants de véhicules électriques.

Certains analystes ont déclaré que Tesla offrait de meilleures perspectives que prévu, étant donné qu’elle était confrontée à des problèmes de production dans ses usines de Berlin, du Texas et de Shanghai. Wall Street a également accueilli favorablement la décision de Tesla de vendre 75% de ses avoirs en bitcoins, ce qui a contribué pour 936 millions de dollars à ses flux de trésorerie au cours du trimestre et l’a aidé à éviter une dépréciation de la valeur de cet investissement, alors que le bitcoin a connu son pire trimestre depuis plus d’un an. décennie.

“En un mot, le trimestre a été meilleur que prévu avec des prévisions saines pour 2H par Musk & Co. qui semblent réalisables sans marge d’erreur”, ont écrit les analystes Dan Ives et John Katsingris de Wedbush.

Ils ont maintenu leur cote de surperformance et leur objectif de prix de 1 000 $ pour la société, les analystes de RBC et Jefferies fixant des objectifs de 1 100 $ et 1 050 $.

Pourtant, certains analystes ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucun mouvement majeur du cours de l’action de Tesla à court terme.

“Difficile de voir ce qui fait vraiment basculer le bateau sur le consensus sur Tesla jusqu’à ce que la société affiche un manque de marge plus important et/ou nous voyons des preuves d’un nouveau profil de croissance/marge de la rampe de Berlin et d’Austin”, a écrit Adam Jonas de Morgan Stanley dans une note du mercredi.

Tesla n’a pas encore publié son dossier financier trimestriel, les analystes ont donc répondu à un jeu d’actionnaires et aux remarques des dirigeants.

Jesse Pound, Michael Bloom et Lora Kolodny ont contribué à ce rapport.