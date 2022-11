Les actions de Tesla augmentent sur la mise à niveau de Citi, Musk parle d’une nouvelle usine en Asie

Le PDG de Tesla Inc, Elon Musk, assiste à la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, en Chine, le 29 août 2019.

Tesla les actions ont bondi de près de 8% mercredi après avoir atteint un creux de 52 semaines un jour plus tôt. Le rallye a suivi une mise à niveau des analystes de Citi et une indication du PDG de Tesla, Elon Musk, selon laquelle la Corée du Sud est un candidat de choix pour une nouvelle usine que la société espère construire en Asie.

Le rebond est un répit pour les investisseurs de Tesla, qui ont vu la valeur de leurs avoirs chuter d’environ la moitié cette année au milieu d’une chute plus large du marché et d’un abandon des actifs risqués.

“Nous pensons que le recul depuis le début de l’année a équilibré le risque/récompense à court terme”, ont écrit les analystes de Citi, élevage leur notation sur le titre à neutre. “Pour devenir optimistes à partir d’ici, nous aimerions gagner en confiance sur le pont prix de vente moyen/marge brute automobile (y compris le suivi des points de données à court terme en Chine et en Europe) et les progrès du FSD.”

FSD fait référence à ce que l’entreprise appelle sa pleine capacité d’auto-conduite. Tesla vend des systèmes d’assistance à la conduite, y compris le pilote automatique standard, installé dans toutes ses nouvelles voitures, et une option FSD premium. Aux États-Unis, le FSD de Tesla coûte actuellement 12 000 $ à l’avance ou 199 $ par mois sur la base d’un abonnement. La société ne précise pas quel pourcentage d’utilisateurs choisissent cette option ni combien mettent fin à leur abonnement.

Musk promet aux investisseurs et aux clients de Tesla depuis 2016 que son entreprise sera en mesure de transformer ses voitures en véhicules autonomes capables de fonctionner comme robotaxis. Cependant, il n’a pas encore livré. Les conducteurs utilisant les systèmes Autopilot, Enhanced Autopilot, FSD et FSD Beta de Tesla sont censés rester attentifs à la route, les mains sur le volant, prêts à reprendre la tâche de conduite à tout moment.

En plus de la note de Citi, Musk s’est entretenu mercredi avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et a exprimé son optimisme quant à l’ouverture d’une nouvelle usine Tesla dans le pays asiatique.

La vente prolongée qui a précédé le rallye de mercredi est intervenue alors que l’attention de Musk s’est largement tournée vers Twitter, qu’il a acquis le mois dernier pour 44 milliards de dollars.

Quelques baisses des actions Tesla ont suivi des ventes massives d’actions par Musk alors qu’il liquide en partie pour financer l’accord Twitter. Plus tôt ce mois-ci, Musk a vendu 3,95 milliards de dollars supplémentaires d’actions Tesla, disant aux employés de Twitter qu’il le faisait pour sauver la société de médias sociaux.

Musk a rapidement mis en œuvre des licenciements massifs, licencié des dirigeants et modifié des fonctionnalités importantes de la plate-forme. En réponse, de nombreux annonceurs ont suspendu indéfiniment leurs dépenses pour les campagnes Twitter, et les militants des droits civiques ont appelé à de nouveaux boycotts jusqu’à ce que l’équipe de Musk prouve qu’elle peut gérer les discours de haine et autres contenus préjudiciables sur Twitter.

Certains analystes et investisseurs de Tesla s’inquiètent des retombées potentielles sur la société de voitures électriques. Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a écrit mercredi dans un rapport que la situation de Twitter pourrait nuire à la demande des consommateurs pour Tesla ainsi qu’aux accords commerciaux, aux relations gouvernementales et au “soutien des marchés financiers”. La société recommande toujours d’acheter des actions Tesla et a un objectif de prix de 330 $.

L’action s’échangeait à près de 183 $ en fin d’après-midi mercredi.

Leo Koguan, l’un des principaux actionnaires individuels de la société, et d’autres investisseurs ont demandé un rachat massif d’actions par Tesla. Dans une pétition partagée sur Change.org, le taureau Tesla et l’influenceuse Alexandra Merz ont déclaré qu’un rachat rapide permettrait à Tesla de “bénéficier d’un cours de l’action actuellement très peu évalué” et “d’agir avant que la taxe de 1 % sur les rachats d’actions ne devienne applicable le 1er janvier. , 2023.”

Musk a déclaré qu’il était prêt à racheter Tesla, en attendant l’approbation du conseil d’administration. Le mois dernier, lors de l’appel des résultats du troisième trimestre de la société, Musk a déclaré que Tesla effectuerait probablement un “rachat significatif” l’année prochaine, potentiellement entre 5 et 10 milliards de dollars.

