Les actions de Tesla augmentent de plus de 7% après le rapport sur les livraisons et les chiffres de production

Tesla les actions ont augmenté de plus de 7% dans les échanges de lundi matin, en partie grâce à des livraisons et des chiffres de production du deuxième trimestre plus forts que prévu.

Les chiffres, tirés du rapport du constructeur automobile publié dimanche, sont l’approximation la plus proche des ventes divulguée par l’entreprise et sont étroitement surveillés par les analystes et les actionnaires.

Les analystes s’attendaient à 445 925 livraisons pour la période se terminant le 30 juin 2023. Tesla a dépassé cette estimation de plus de 20 000 voitures, livrant 466 140 véhicules pour le deuxième trimestre 2023.

Le nombre de livraisons a été propulsé par des incitations et des remises offertes aux acheteurs au premier semestre de l’année, et par un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation aux États-Unis.

Les actions de Tesla ont augmenté de près de 126 % depuis le début de l’année, après une performance meurtrière en 2022 qui les a laissées se diriger vers des creux historiques. Les actions restent bien en deçà des sommets pandémiques, lorsque le titre s’est brièvement maintenu au-dessus de 407 dollars en novembre 2021, mais se sont depuis largement remis d’un creux de 101,81 dollars en décembre 2022.