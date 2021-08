Les actions de Tencent chutent après que les médias chinois aient critiqué les jeux vidéo

Malgré l’incertitude, les investisseurs nerveux ont rapidement vendu des actions.

Tencent, un conglomérat technologique très présent dans les médias sociaux et le divertissement en plus des jeux vidéo, a vu ses actions chuter d’environ 10% à un moment donné, bien que les pertes se soient atténuées plus tard mardi et se soient soldées par une baisse d’environ 7%. NetEase, une autre société de jeux vidéo du continent, a vu ses actions chuter de près de 9 %.

Le titre de l’article — « Un ‘opium spirituel’ est devenu une industrie valant des centaines de milliards de dollars » — laissait peu de doute sur l’idée maîtresse de l’article. Il a cité une litanie de menaces posées par les jeux vidéo, notamment le fait de détourner l’attention de l’école et de la famille et de provoquer la myopie.

« Aucune industrie ou aucun sport ne devrait se développer au prix de la destruction d’une génération », a-t-il déclaré.

L’article citait Tencent, qui possède des jeux populaires en Chine comme Honor of Kings ainsi que des titres populaires dans le monde entier, comme League of Legends.

Tencent a publié mardi une déclaration sur son réseau de médias sociaux WeChat décrivant certaines des limites qu’il a récemment décidé de mettre en place, comme la limitation du temps de jeu pour les mineurs et des efforts accrus pour dénicher ceux qui mentent sur leur âge pour jouer.

L’examen minutieux n’est pas nouveau pour Tencent ou l’industrie. Plus de la moitié des internautes chinois jouent à des jeux en ligne, selon statistiques gouvernementales. Dans le passé, les responsables craignaient que les jeux puissent nuire aux universitaires des enfants, endommager leur vue et réduire l’état de préparation militaire du pays. En 2019, les autorités ont limité le temps que les jeunes pouvaient passer à jouer à des jeux en ligne.