Les actions de Sphere Entertainment bondissent après la prestation de U2 à Las Vegas

Divertissement Sphère les actions ont grimpé de plus de 15 % lundi après le week-end d’ouverture réussi du nouveau site de la société à Las Vegas.

La société de divertissement et de médias, un projet favori du propriétaire des New York Knicks, James Dolan, a associé l’ouverture de sa salle à une performance du groupe de rock U2 samedi et dimanche soir. La Sphère prévoit d’accueillir des concerts et des événements sportifs en direct.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leur enthousiasme face aux performances, ce qui apparu d’avoir une forte participation.

Sphère s’appelle un « support de divertissement de nouvelle génération » qui vise à apporter une nouvelle vision du divertissement en direct, doté d’une arène futuriste en forme de dôme et d’écrans vidéo mur à mur. Le site de Las Vegas est la première ouverture de l’entreprise.

La société a également annoncé son intention de construire une autre Sphère à Londres, en attendant les approbations.

La capitalisation boursière de la société s’élève à environ 1,4 milliard de dollars.