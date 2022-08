Les actions de Snowflake s’envolent après le rythme des revenus

Les actions du fournisseur de plate-forme de données cloud Snowflake ont augmenté de plus de 17% dans les échanges prolongés mercredi après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre qui a dépassé les prévisions de revenus des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

EPS : Perte de 70 centimes

Perte de 70 centimes Revenu: 497 millions de dollars contre 467 millions de dollars attendus, selon Refinitiv

Le chiffre d’affaires de la société pour le trimestre clos le 31 juillet a augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour atteindre 497 millions de dollars, une légère baisse par rapport à la croissance de 85 % du trimestre précédent. La plus grande partie des revenus, les revenus des produits, a également augmenté de 83 % d’une année sur l’autre pour atteindre 466,3 millions de dollars. Les revenus des produits sont une mesure clé pour Snowflake, car ils comptabilisent les revenus en fonction de la consommation de la plate-forme.

Snowflake a déclaré qu’il prévoyait que les revenus des produits se situeraient entre 500 et 505 millions de dollars au troisième trimestre, et entre 1,91 et 1,92 milliard de dollars pour l’année complète. Les marges bénéficiaires brutes des produits, les marges du résultat opérationnel et les flux de trésorerie disponibles ajustés devraient être respectivement de 75 %, 2 % et 17 % pour l’ensemble de l’année.

Snowflake a déclaré avoir 6 808 clients au cours du trimestre, ce qui était supérieur à l’estimation consensuelle de FactSet de 6 739, selon StreetAccount.