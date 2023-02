Les actions de Snap chutent de 13% après un rapport décevant au quatrième trimestre

Evan Spiegel, co-fondateur et PDG de Snap Inc., prend la parole lors de l’événement virtuel Google Pixel Fall Launch à New York, le mardi 19 octobre 2021.

Actions de Se casser a chuté de 13% tôt mercredi, un jour après que la société a publié un rapport trimestriel décevant pour le troisième trimestre consécutif.

Dans une lettre aux investisseurs, Snap l’a qualifiée d ‘”année difficile” qui a été marquée par “des vents contraires macroéconomiques, des changements de politique de plate-forme et une concurrence accrue. Les revenus du quatrième trimestre de la société ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

Comme ses homologues des médias sociaux Meta et Twitter, Snap a connu une année 2022 difficile, car le ralentissement de l’économie a conduit les entreprises à réduire leurs budgets publicitaires numériques en même temps que la mise à jour de la confidentialité iOS d’Apple limitait les capacités de ciblage.

L’analyste d’UBS, Lloyd Walmsley, a rétrogradé Snap d’achat à neutre, citant la concurrence accrue d’autres sociétés de médias sociaux telles que Méta TikTok et Youtube . Walmsley a réitéré un objectif de prix de 10 $, ce qui implique une baisse de 13,5 % par rapport à la clôture de mardi, et a réduit ses perspectives de revenus pour 2023 sur Snap.

“Compte tenu de l’ampleur de la concurrence et de la nature relativement sous-échelle de Snap, nous voyons un risque d’accélération des revenus”, a-t-il écrit dans une note de mercredi.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que si Snap est touché par des défis plus larges dans l’industrie et l’environnement macroéconomique, il est également confronté à d’importants problèmes spécifiques à l’entreprise. Les analystes ont déclaré que la société constatait une baisse continue de l’engagement avec Friend Stories, et bien qu’elle apporte des améliorations à la publicité, elles perturberont les annonceurs et les revenus.

“On ne sait pas à quelle vitesse les modèles de Snap s’adapteront à ces changements, et cela peut prendre un certain temps aux annonceurs pour reconnaître les avantages et ajuster leurs enchères/dépenses en conséquence, en particulier dans une macro plus faible.

l’environnement”, ont-ils écrit dans une note mardi.

Les analystes de JPMorgan ont maintenu leur sous-pondération sur le titre.

Les analystes de Jeffries ont déclaré que le quatrième trimestre de Snap était décevant et ils ont abaissé leur estimation pour l’exercice 2023 de 2 %.

“Nous craignons que les problèmes de SNAP ne s’intensifient, car les changements récents de la plate-forme publicitaire accentuent la pression sur la croissance et la profondeur de l’engagement sur les histoires d’amis qui diminuent à nouveau d’une année sur l’autre”, ont écrit les analystes dans une note de mercredi.

–Jonathan Vanian et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport