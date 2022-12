Les actions de Silvergate chutent malgré la lettre du PDG cherchant à dissiper les inquiétudes concernant les retombées de FTX

Le bitcoin et l’éther ont terminé jeudi dans le rouge, mais l’éther a bondi de plus de 100 % depuis la mi-juin.

Capitale de Silvergate est tombé mardi, même après que le PDG de la société a publié un lettre publique tenter de “mettre les pendules à l’heure” sur son rôle et son état actuel dans l’écosystème crypto.

Les actions ont baissé pour la dernière fois de 6% après avoir chuté de 13% dans les échanges avant commercialisation. La spéculation a tourbillonné autour de la banque crypto à la suite de l’explosion de FTX, alors que les investisseurs tentent de déchiffrer la relation de Silvergate avec FTX et son impact potentiel. Silvergate a déclaré que cette relation se limitait aux dépôts.

La pression a monté sur le stock après que NBC News a rapporté tôt mardi que la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ainsi que deux collègues républicains ont envoyé une lettre au PDG de Silvergate, Alan Lane demander une information sur la relation de la banque crypto-friendly avec FTX et d’autres entités dirigées par Sam Bankman-Fried.

Les actions de Silvergate ont chuté de 8,5% lundi.

“Cela a été quelques semaines très difficiles pour l’industrie des actifs numériques, car nous avons tous accepté l’apparente mauvaise utilisation des actifs des clients et d’autres erreurs de jugement de la part de FTX et d’Alameda Research”, a déclaré Lane dans la lettre, publiée lundi soir. . “Il y a également eu beaucoup de spéculations – et de désinformation – diffusées par des vendeurs à découvert et d’autres opportunistes essayant de tirer parti de l’incertitude du marché.”

Silvergate a récemment révélé que les dépôts FTX à la banque représentent moins de 10 % de ses dépôts totaux provenant de clients crypto. Il a également déclaré qu’il n’avait aucun prêt ou investissement en cours dans l’échange cryptographique.