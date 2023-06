Les actions de Siemens Energy plongent de plus de 30% alors que les inquiétudes concernant les éoliennes s’aggravent

Siemens Énergie Les actions ont plongé de 31% vendredi matin après que la société a abandonné ses prévisions de bénéfices et a averti que des problèmes coûteux à son unité d’éoliennes pourraient durer des années.

L’entreprise, née de la scission de l’ancienne division gaz et électricité du conglomérat allemand Siemens a annoncé jeudi soir qu’un examen des problèmes de la filiale Siemens Gamesa avait révélé une « augmentation substantielle des taux de défaillance des composants d’éoliennes ».

Le conseil d’administration de Siemens Gamesa a lancé un « examen technique approfondi » visant à améliorer la qualité des produits qui, selon la société mère, entraîneront des « coûts nettement plus élevés » qu’on ne le supposait auparavant, désormais estimés à plus d’un milliard d’euros (1,09 milliard de dollars).

« Il est trop tôt pour avoir une estimation exacte de l’impact financier potentiel des sujets de qualité et pour mesurer l’impact de la révision de nos hypothèses sur nos plans d’affaires », a déclaré Siemens Energy dans un communiqué.

« Cependant, sur la base de notre évaluation initiale à ce jour, l’ampleur potentielle de l’impact nous amène à retirer les hypothèses de bénéfices pour Siemens Gamesa et, par conséquent, les prévisions de bénéfices pour Siemens Energy Group pour l’exercice 2023. »

Siemens Gamesa a longtemps été une épine dans le pied de sa société mère depuis son rachat complet à la fin de l’année dernière.

Le PDG de Siemens Energy, Christian Bruch, a déclaré aux journalistes lors d’un appel vendredi que « trop ​​de choses avaient été balayées sous le tapis » chez Siemens Gamesa et que les problèmes de qualité étaient « plus graves que [he] pensé possible », selon Reuters.