Les actions de Schott Pharma grimpent lors de leurs débuts à Francfort

Schott Pharma a fait ses débuts jeudi à la bourse de Francfort à 30 euros par action, bien au-dessus des attentes des analystes. Les actions de la société ont augmenté de 10 % dans les premières minutes.

Le fabricant de flacons médicaux a fixé mercredi son prix d’offre final à 27 euros (28,37 dollars) par action, après que la société annoncé une fourchette comprise entre 24,50 et 28,50 euros le 18 septembre, ce qui lui confère une valorisation pouvant atteindre 4,1 milliards d’euros.

L’introduction en bourse d’une partie des actions de la société était « une décision stratégique », a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Schott Pharma, Andreas Reisse.

« La raison principale est que nous avons la possibilité d’accéder (…) aux marchés des capitaux, ce qui a été le principal moteur de la décision », a déclaré M. Reisse.

Il ajoute que Schott souhaite « avoir les mêmes moyens que [the] concurrence », même s’il n’existe actuellement aucun projet visant à lever des capitaux supplémentaires ou à procéder à des fusions et acquisitions.

La société a annoncé qu’elle coterait 34 641 362 actions au total, surallocations comprises.

Schott Pharma a déclaré les ventes ont augmenté 8,4% sur un an pour les neuf premiers mois de l’exercice 2023, atteignant 670 millions d’euros (704 millions de dollars) sur la période.

La société produit des flacons pour les vaccins à ARNm, les médicaments contre le diabète et l’obésité et compte BioNTech et Moderna parmi ses clients. Schott Pharma a une production et des ventes unités dans 33 pays.

Le groupe a déclaré qu’il conserverait une participation majoritaire dans la société après la finalisation de l’introduction en bourse et prévoyait d’utiliser les fonds levés grâce à la cotation pour « accélérer davantage la croissance du groupe et soutenir sa transition verte ».

L’introduction en bourse de Schott Pharma n’est que la troisième nouvelle cotation à la bourse de Francfort cette année et devrait être la plus importante.