Les actions de Salesforce en baisse de 10% après l’annonce du départ du co-PDG Bret Taylor

Bret Taylor, co-directeur général de Salesforce.com Inc., à droite, et Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce.com Inc., portent des oreilles de lapin lors d’un discours à la conférence Dreamforce 2022 à San Francisco, Californie, le mardi 20 septembre 2022.

Force de vente les actions étaient en baisse d’environ 10% à midi jeudi alors que les analystes et les investisseurs digéraient le rapport sur les résultats de mercredi soir et la nouvelle surprise du départ du co-PDG Bret Taylor d’ici la fin janvier 2023.

Le départ de Taylor laissera le fondateur Marc Benioff en tant que seul PDG du géant de la technologie.

Salesforce a dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus du troisième trimestre, mais a déclaré qu’il s’attendait à un chiffre d’affaires compris entre 7,9 et 8,03 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal de la société, inférieur à mi-parcours aux attentes des analystes de 8,02 milliards de dollars de ventes.

La société a déclaré qu’il faudrait un chiffre d’affaires de 900 millions de dollars en raison des effets de change. Et les flux de trésorerie d’exploitation ont chuté de 23 % d’une année sur l’autre pour atteindre 313 millions de dollars pour le trimestre.

Est-ce que “quelque chose de plus que la macro fait pression sur la croissance de Salesforce ?” Morgan Stanley ont interrogé les analystes dans une note aux investisseurs. L’entreprise a abaissé son objectif de prix Salesforce de 273 $ à 250 $.

Les analystes ont déclaré que les “surprises étaient plus négatives que positives”, citant le futur statut de PDG solo de Benioff, une possible croissance à un chiffre des revenus d’abonnement pour l’exercice 2024 et une compression croissante des marges.

Benioff, dans une interview avec Jim Cramer de CNBC, a qualifié le départ de Taylor de “coup de poing”.

“Nous devons le laisser être libre, le laisser partir, et je comprends, mais je n’aime pas ça”, a déclaré le milliardaire lors d’une conférence téléphonique. Taylor était nommé co-PDG et vice-président en novembre 2021, après avoir été président et chef de l’exploitation.

Taylor était également président du conseil d’administration de Twitter avant que le milliardaire Elon Musk ne privatise l’entreprise. Taylor rejoint Salesforce en 2016 lorsque sa startup, Quip, a été acquise par la société de Benioff.

Les actions de Salesforce ont baissé d’environ 43 % depuis le début de l’année.