Les actions de Robinhood rebondissent après avoir chuté de 14%

« Robinhood a été sur une route difficile récemment, mais nous voyons encore de quoi nous réjouir », a déclaré Devin Ryan, analyste chez JMP Securities. « Nous pensons que les investisseurs qui achètent l’action aujourd’hui doivent croire que Robinhood peut diversifier ses activités au-delà d’une simple offre commerciale, mais notre confiance à ce sujet est en fait plus élevée en dehors des résultats. »

La plupart des analystes ont été déçus par les prévisions du premier trimestre, mais gardaient espoir quant au lancement du prêt de titres entièrement payé, du portefeuille crypto et d’un coup de pouce pour le resserrement monétaire.

Les principales entreprises de Wall Street ont conservé leurs notes respectives sur Robinhood après les résultats. Cependant, plusieurs entreprises, dont Goldman Sachs, JPMorgan et Piper Sandler, ont légèrement abaissé leurs objectifs de prix sur 12 mois pour Robinhood. Barclays et Deutsche Bank ont ​​également abaissé leurs objectifs pour le titre.

La nouvelle société de courtage publique prévoit des revenus inférieurs à 340 millions de dollars pour le premier trimestre, en baisse de 35% par rapport à 2021. L’estimation consensuelle de Wall Street était de 448,2 millions de dollars de revenus pour le premier trimestre, selon FactSet. De plus, les utilisateurs actifs mensuels sont tombés à 17,3 millions au dernier trimestre, contre 18,9 millions au troisième trimestre. Ce nombre était également inférieur aux estimations de 19,8 millions, selon FactSet.

Les points faibles du rapport sur les résultats de Robinhood publié jeudi après la cloche étaient ses prévisions de revenus pour le premier trimestre et sa perte d’utilisateurs actifs mensuels.

Les actions de l’application de négociation d’actions ont grimpé de plus de 2 %, après avoir chuté de 14,4 % à 9,94 $ à leur plus bas de la journée.

Robinhood a récupéré ses pertes importantes vendredi alors que les investisseurs ont dépassé les prévisions décevantes de la société et se sont ralliés aux progrès du développement de nouveaux produits.

Baiju Bhatt et Vlad Tenev assistent à la journée d’introduction en bourse de Robinhood Markets le 29 juillet 2021 à New York.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.