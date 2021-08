Les actions de Robinhood chutent alors que les actionnaires déposent pour vendre jusqu’à 97,9 millions d’actions au fil du temps

Robinhood a déclaré jeudi dans un dossier modifié que les actionnaires existants vendraient 97,9 millions d’actions au fil du temps. La nouvelle a fait chuter les actions de l’application de trading qui ont bondi cette semaine.

Le courtier sans commission ne recevra aucun produit de la vente d’actions de 97 876 033 actions de ses actions ordinaires de catégorie A. L’offre se fait par une conversion automatique de certains billets convertibles détenus par les actionnaires vendeurs dans le cadre de son offre publique initiale.

Ces actionnaires vendeurs comprennent un certain nombre de sociétés de capital-risque qui ont investi très tôt dans Robinhood. Par exemple, New Enterprise Associates détient plus de 10 % des actions de Robinhood, et Andreessen Horowitz, ICONIQ Capital, Institutional Venture Partners et Ribbit Capital faisaient également partie des actionnaires.

Robinhood a fixé un prix de vente maximum à 35,12 $ par action pour l’offre. Le produit total s’élèvera à 3,44 milliards de dollars.

L’action a chuté de plus de 11% dans les échanges avant bourse jeudi à la suite de la nouvelle.

Après une introduction en bourse terne la semaine dernière, les actions de Robinhood ont grimpé en flèche cette semaine alors que les investisseurs particuliers ont fait une offre sur les actions, rappelant les rallyes boursiers que la société a contribué à perpétuer dans des noms comme AMC et GameStop plus tôt dans l’année.

Les actions ont bondi de 50% mercredi et ont doublé pour la semaine jusqu’à la baisse de jeudi. L’achat par Cathie Wood d’ARK Invest et le début de la négociation d’options ont également contribué à stimuler les actions.

Robinhood, qui a connu une croissance massive grâce à la montée en puissance des investisseurs particuliers, est devenu public jeudi dernier au Nasdaq sous le ticker HOOD. L’action était au prix de 38 $ par action, le bas de sa gamme d’offres.