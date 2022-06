Les actions de Robinhood bondissent de 14% sur le rapport FTX pourrait explorer un accord

“Nous sommes enthousiasmés par les perspectives commerciales de Robinhood et les possibilités de partenariat avec eux, et j’ai toujours été impressionné par l’entreprise que Vlad et son équipe ont bâtie”, a déclaré Bankman-Fried. “Cela étant dit, il n’y a pas de conversations actives sur les fusions et acquisitions avec Robinhood.”

Le mois dernier, Bankman-Fried a pris une participation de 7,6% dans Robinhood d’une valeur de 648 millions de dollars, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Le dossier indique que Bankman-Fried a acquis les actions dans la conviction qu’elles “représentent un investissement attractif”.

Les parts de Robinhood ont chuté d’environ 48 % cette année dans un contexte de baisse des revenus et de baisse des utilisateurs. Au cours du premier trimestre, son chiffre d’affaires a chuté de 43% par rapport à il y a un an pour atteindre 299 millions de dollars. Robinhood a déclaré que ses utilisateurs actifs mensuels étaient tombés à 15,9 millions, contre 17,7 millions il y a un an.

FTX est l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde et propose des produits dérivés pour les traders plus sophistiqués ainsi que le trading au comptant. FTX est devenu un rival de Coinbase et Binance, bien qu’il n’offre pas ses services aux États-Unis

Ces dernières semaines, les sociétés de Bankman-Fried ont signé des accords pour renflouer les petits acteurs de l’espace crypto. FTX a accepté de fournir au prêteur crypto BlockFi une facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars. Alameda, sa société de trading quantitatif, a engagé 500 millions de dollars de financement à Voyager Digital, une société de courtage en cryptographie.

Robinhood a attiré un grand nombre d’investisseurs de détail pendant le boom du commerce pandémique, tandis que le jeune courtier a également connu du succès lorsqu’il a déployé sa plateforme de trading de crypto en 2018. Le trading de crypto est depuis devenu important pour les résultats de l’entreprise lorsque son activité de trading d’actions a ralenti. .

L’automne dernier, Robinhood a déclaré qu’il testait un portefeuille cryptographique et a révélé que la liste d’attente pour celui-ci avait dépassé le million de clients.