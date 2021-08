Les actions de Robinhood bondissent, comme les actions meme qu’elles ont permis

Spirit Airlines a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les annulations de vols s’atténuent d’ici jeudi. La compagnie aérienne a annulé plus de 60% des vols mardi et avait supprimé environ 50% des vols de mercredi en milieu de matinée. Spirit a déclaré dans un communiqué qu’il avait effectué un « redémarrage en profondeur du réseau » et a imputé la perturbation, qui a commencé au cours du week-end et a affecté des centaines de vols chaque jour, au « chevauchement des défis opérationnels, notamment la météo, les pannes de système et les pénuries de personnel. » Les actions de la compagnie aérienne ont baissé d’environ 3% en début de séance.