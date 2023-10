Les actions de Rivian chutent après que le fabricant de véhicules électriques annonce une augmentation de 1,5 milliard de dollars

Les actions de Rivian Automotive étaient en forte baisse en début de séance jeudi, après que la société ait surpris les investisseurs avec son projet d’offrir 1,5 milliard de dollars de billets convertibles.

Il a également fourni une estimation préliminaire de son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, conforme aux estimations de Wall Street.

Les actions étaient en baisse de 20 % à midi HE.

Dans un cadre réglementaire dépôt Mercredi soir, Rivian a déclaré s’attendre à ce que son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre se situe entre 1,29 et 1,33 milliard de dollars, ce qui correspond à peu près aux estimations de Wall Street de 1,3 milliard de dollars, selon LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv.

Rivian a également estimé qu’elle disposait de liquidités et équivalents à 9,1 milliards de dollars au 30 septembre, contre 10,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Rivian a pris des mesures plus tôt cette année pour ralentir ses dépenses et renforcer son bilan, notamment une réduction de 6 % de ses effectifs en février et une vente de billets convertibles pour 1,3 milliard de dollars en mars. La société a également retardé le lancement de sa prochaine plate-forme de véhicules R2 plus petite, à 2026, au lieu de 2025. Mais la nouvelle de la dernière offre a été une surprise pour les investisseurs.

Rivian prévoit d’offrir pour 1,5 milliard de dollars de billets convertibles « verts » de premier rang non garantis, échéant en 2030. Les acheteurs auront la possibilité d’acheter jusqu’à 225 millions de dollars supplémentaires de billets, a déclaré l’entreprise.

Rivian a annoncé lundi des livraisons au troisième trimestre meilleures que ce que Wall Street avait prévu. Le fabricant de véhicules électriques publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés américains le 7 novembre.