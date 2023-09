Les actions de Planet Fitness chutent après que le conseil d’administration a évincé le PDG

Dans un geste qui a stupéfié les investisseurs et les employés, Planète Fitness a évincé le vétéran de l’entreprise Chris Rondeau de son poste de PDG, a déclaré vendredi la chaîne d’entraînement dans un communiqué. communiqué de presse.

Le titre a chuté de 15 % à la suite de l’annonce, atteignant un plus bas de 52 semaines.

Planet Fitness a déclaré qu’il recherchait son prochain chef tant en interne qu’en externe. Craig Benson, ancien gouverneur du New Hampshire et membre du conseil d’administration de la société, assumera les fonctions de PDG par intérim. Il est franchisé de Planet Fitness et de Dunkin’ Donuts et siège au conseil d’administration de Planet depuis six ans.

Le départ de Rondeau semble soudain, et on ne sait pas exactement ce qui a déclenché la décision, surtout après une crise plus forte que prévu. rapport sur les résultats du deuxième trimestre le mois dernier. Certains employés proches de Rondeau ont appris son départ au moment où la nouvelle a été annoncée publiquement, les laissant sous le choc, selon une personne proche du dossier.

Dans une note de recherche, Sharon Zackfia, analyste chez William Blair, a qualifié la nouvelle de « abrupte » et a déclaré qu’elle ne « semblait pas planifiée » car la société avait annulé deux conférences d’investisseurs prévues cette semaine.

« La décision a été qualifiée de celle du conseil d’administration et non de Rondeau », a écrit Zackfia.

Planet Fitness a refusé tout autre commentaire. Rondeau n’a pas pu être joint.

Rondeau est un vétéran de longue date de l’entreprise, ayant gravi les échelons depuis un poste de réception il y a près de 30 ans au premier emplacement du gymnase à Dover, dans le New Hampshire, alors qu’il appartenait aux fondateurs Michael et Marc Grondahl. Rondeau est PDG depuis 2013 et occupait auparavant le rôle de chef de l’exploitation. Il restera membre du conseil d’administration et conservera un rôle consultatif « pour aider à assurer une transition en douceur », a indiqué la société.

« Ma carrière de 30 ans chez Planet Fitness a été une aventure incroyable, et ce fut un honneur de diriger cette entreprise et de servir nos employés, franchisés et membres, qui ont tous joué un rôle clé dans notre formidable croissance et notre succès », a déclaré Rondeau. a déclaré dans un communiqué. « Je suis reconnaissant et j’ai hâte de soutenir l’équipe de direction à titre consultatif, et j’ai confiance dans le potentiel à long terme de Planet Fitness. »

Au cours de son mandat de PDG, Rondeau a dirigé l’introduction en bourse de Planet Fitness et a triplé le nombre de ses clubs, passant d’environ 700 à environ 2 400 emplacements. Lorsqu’il a pris ses fonctions, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 millions de dollars et devrait désormais générer plus d’un milliard de dollars cette année, a déclaré Zackfia.

« Alors que nous entrons dans le prochain chapitre du parcours de Planet Fitness, le conseil d’administration a estimé que c’était le bon moment pour effectuer une transition de direction », a déclaré Stephen Spinelli Jr., président de Planet Fitness, dans un communiqué de presse. « Dans l’environnement en évolution d’aujourd’hui, Planet Fitness continue d’améliorer notre avantage concurrentiel, de capitaliser sur notre taille et notre échelle et de générer davantage de valeur pour nos actionnaires.

Les actions de la société ont chuté d’environ 34 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande d’environ 4,47 milliards de dollars.