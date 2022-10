Les actions de Pinterest s’envolent au rythme des revenus du troisième trimestre

Les piétons passent devant la signalisation Pinterest affichée à l’extérieur de la Bourse de New York.

Pinterest les actions ont grimpé de plus de 12% dans les échanges prolongés après que la société a annoncé ses résultats au troisième trimestre.

Voici comment l’entreprise a fait.

Gains : 11 cents par action (ajusté) contre 6 cents par action (ajusté) attendu, selon Refinitiv.

: 11 cents par action (ajusté) contre 6 cents par action (ajusté) attendu, selon Refinitiv. Revenu: 684,6 millions de dollars contre 666,7 millions de dollars attendus, selon Refinitiv.

Pinterest a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 8% d’une année sur l’autre sur une perte de 65 millions de dollars.

Les utilisateurs moyens mensuels de la société sont restés relativement stables à 445 millions.

“Nous prévoyons actuellement que les revenus du quatrième trimestre 2022 augmenteront d’environ un chiffre sur une base de pourcentage d’une année sur l’autre, ce qui tient compte des vents contraires légèrement plus importants en matière de change qu’au troisième trimestre 2022”, a déclaré Pinterest dans un communiqué. “Nous nous attendons à ce que nos dépenses d’exploitation non conformes aux PCGR du quatrième trimestre 2022 augmentent à un taux inférieur à deux chiffres d’un trimestre à l’autre.

La société a ajouté que les dépenses d’exploitation devraient augmenter d’environ 35% d’une année sur l’autre pour 2022.

Le dernier rapport sur les résultats de Pinterest a résisté à la tendance des sociétés de publicité en ligne à publier des résultats qui ont manqué les attentes des analystes. Les inquiétudes concernant une éventuelle récession ont poussé les entreprises à réduire leurs dépenses de publicité en ligne, affectant un certain nombre d’entreprises, notamment des géants de la technologie comme Meta et Alphabet.

Bien que le taux de croissance des revenus de Pinterest de 8 % au troisième trimestre ait été considérablement inférieur au taux de croissance de 43 % enregistré l’année précédente au même trimestre, les investisseurs recherchaient des signes positifs après que plusieurs rivaux aient raté leurs rapports sur les bénéfices respectifs.

Les actions de Snap, par exemple, ont chuté la semaine dernière de plus de 30 % le lendemain du jour où la société a annoncé un manque à gagner de 1,13 milliard de dollars.

Plus tôt cette semaine, Alphabet a emboîté le pas lorsqu’il a annoncé une croissance des revenus au troisième trimestre qui est passée de 41% il y a un an à 6%, et a déclaré que les ventes publicitaires de sa division YouTube avaient chuté de 2% d’une année sur l’autre à 7,07 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes. .

Le lendemain, Meta a annoncé sa deuxième baisse trimestrielle consécutive des revenus et a donné de faibles prévisions pour le quatrième trimestre, préparant les investisseurs à une nouvelle baisse des ventes. Les actions de la société mère Facebook ont ​​chuté de 24 % le lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.

